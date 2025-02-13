Щоб позбутися упереджень і дізнатися про ефективні методи розв'язання табуйованої проблеми, 24 Канал звернулися до проктологині, хірургині вищої категорії клініки "Оксфорд Медікал" Ольги Кравченко.

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Як розпізнати геморой

Ольга Кравченко "Зробити це самостійно вкрай важко. В більшості пацієнтів, які вперше приходять на консультацію й наголошують, що в них геморой, діагноз не підтверджується. Серед них лише 15 – 20 % дійсно мають цю проблему."

А найчастіше хворобу плутають із гострою чи хронічною анальною тріщиною або проктитом – запаленням прямої кишки. Крім того, гемороєм помилково вважають захворювання, що не стосуються проктології, наприклад герпес періанальної ділянки або неспецифічний виразковий коліт.

Основні симптоми геморою:

Свербіж та подразнення в ділянці анального отвору.

Біль, особливо під час дефекації.

Кров'янисті виділення, які помітні на туалетному папері чи в калі.

Випадіння гемороїдальних вузлів, які можуть бути болючими або доставляти дискомфорт.

Відчуття неповного випорожнення кишківника.

Звичайно, пацієнти, яким вже встановили діагноз та які не раз потерпали від загострення хвороби, знають цей стан у всіх його проявах.

Чому геморой потрібно лікувати

Якщо ігнорувати проблему, геморой поступово переходить з однієї стадії в іншу, і чим вона пізніша, тим складніше лікування.

Хронічний геморой буває:

комбінованим, коли є і внутрішні і зовнішні вузли;

внутрішнім;

зовнішнім.

Хронічний внутрішній геморой починається з внутрішніх вузлів. Потім, коли вони не можуть впоратися з кровотоком, починають скидати кров на зовнішнє кільце – і збільшуються зовнішні вузли. Тоді вже діагностується комбінований геморой.

Хронічний зовнішній геморой характерний для жінок після пологів. Через дуже велике напруження надувається зовнішнє гемороїдальне кільце, яке потім залишається розтягнутим. На аналогічний вид страждають люди із хронічним закрепом, бо часто напружуються під час випорожнення.

Існує 4 стадії геморою, які встановлюються за розміром внутрішніх вузлів: четверта – найгірша.

НЕефективне лікування геморою

Насправді лікування геморою консервативними методами – свічками, таблетками, мазями – абсолютно неефективне. Чому? Бо геморой – це варикозне розширення вен, і наразі немає препаратів, які б медикаментозним шляхом зменшили розмір судини.

Повернути гемороїдальні венозні сплетіння до нормального, первинного розміру неможливо, тому лікування геморою як захворювання передбачає лише інвазивні методи, коли за допомогою операції тим чи іншим способом прибираються розширені вузли.

Ольга Кравченко "Все, що пропонується в аптеці, тобто медикаментозна терапія, спрямоване і показане лише в разі запалення, коли є загострення хронічного геморою. Ось тоді воно знімається свічками, таблетками. Лікування передбачає усунення цього стану до наступного запалення. Період між запаленнями може тривати від декількох тижнів до років. Інколи відбувається стійка ремісія, коли геморой залишається, але жодних його проявів немає. Та це рідкісні випадки."

Профілактика геморою

Першопричиною виникнення геморою є вроджена особливість – слабкість судинної стінки, так само як і варикозного розширення вен нижніх кінцівок.

А от чинниками, які запускають розвиток патології, може бути все, що має судинорозширювальний ефект:

напруження;

алкоголь;

малорухливий спосіб життя;

довге сидіння чи, навпаки, стояння;

заняття у спортзалі, зокрема підняття важкого;

лазня, сауна, солярій.

Чим слабша судинна стінка, тим менше потрібно факторів і тим швидше вони вплинуть на розвиток геморою.

Чи може бути патологія у молодому віці? Звичайно. Лікарка згадує 19-річного пацієнта з 4 стадією геморою у своїй практиці. Адже визначальну роль відіграє саме слабкість судинної сітки, яка, до речі, може успадковуватися. Тож вік не має значення.

Ольга Кравченко "Якось на прийомі пацієнт спитав, що провокує збільшення стадії? Я почала перелічувати. Тоді пацієнт зробив резонний висновок: якщо схильність є, то саме життя провокує розвиток геморою, бо наведені фактори є в кожного з нас – ми сидимо і стоїмо, підіймаємо важке, п’ємо алкоголь."

Та загальними рекомендаціями щодо профілактики є помірне фізичне навантаження, боротьба із закрепами й омивання ануса прохолодною водою. До речі, проктологи зауважують, що підтирання туалетним папером шкідливе для періанальної зони.

Коли треба звернутися до проктолога

Видима ознака – наявність крові.

Насправді патологія не несе загрози для організму, проте геморой впливає на якість життя: він болить, випадає, кровить. Крім того, він маскує рак – списуючи на геморой, людина втрачає дорогоцінний час.

Тож краще показатися проктологу, навіть якщо крові немає, але турбують такі симптоми:

дискомфорт у прямій кишці, наприклад, свербіж чи відчуття стороннього тіла;

коли випадає вузол, є його зовнішні прояви.

Ефективні методи лікування геморою

Залежно від стадії обираються різні методи, що передбачають видалення гемороїдальних вузлів, гемороїдальної тканини.

Латексне лігування є малоінвазивною операцією, яка призначається на 2 стадії геморою. На гемороїдальний вузлик накладається латексне кільце, яке перекриває кровотік. Після втручання пацієнта відпускають додому й через 3 – 4 дні цей вузол самостійно відмирає. Плюс у тому, що немає наркозу та післяопераційних нюансів, людина не змінює звичного ритму життя, може ходити на роботу. Мінус – у 30 – 40 % геморой з’являється знову.

Інфрачервоне коагулювання також є неінвазивним методом: апарат з інфрачервоним променем припікає вузли. Проте це досить болісна процедура, до того ж є 30 % імовірності рецидиву.

На 2 – 3 стадії геморою виконують операцію HAL-RAR – трансанальну деартеріалізацію під контролем УЗД. Якщо вузол зміщується, його можна підшити. Цей сучасний метод дає лише 10 – 15 % рецидивів, але його дія обмежена залежно від ступеня геморою.

На 3 стадії краще робити лазерну абляцію (коагуляцію), коли лазером заварюють судини гемороїдальних вузлів. Активно застосовується у проктології, бо реабілітація, порівняно з операцією скальпелем, досить швидка.

Для 3 – 4 стадії оптимальне біозварювання за допомогою апарата Патона. На противагу лазерному методу, за якого немає різальної функції, апарат Патона дає змогу частково видалити вузли й зварити тканини за допомогою біосфер. До того ж після втручання немає швів і рубців.

На 4 стадії починаються ускладнення геморою, як-от випадіння слизової, тому виконується операція Лонго – циркулярне часткове висічення слизової над гемороїдальними вузлами з накладанням дрібних скоб, які зшивають слизову.