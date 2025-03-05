Короткочасні переїдання найбільше шкодять конкретному органу, і ні – це не шлунок

Вчені з'ясували, що навіть п'ятиденне переїдання жирною та солодкою їжею може змінити роботу мозку. Крім того надто калорійні прийоми їжі можуть сприяти накопиченню жиру в печінці.

Як переїдання впливає на мозок

Науковці з Німеччини дослідили, як короткочасне переїдання впливає на чутливість мозку до інсуліну, інформує 24 Канал. До дослідження залучили 29 чоловіків зі здоровою вагою, частина з яких споживала на 1500 калорій більше норми протягом п’яти днів.

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Вже через кілька днів такої дієти вплив інсуліну на мозок посилився, а через тиждень після повернення до нормальної дієти чутливість мозку до гормону знизилася. Зміни стосувалися областей мозку, відповідальних за пам’ять, винагороду та поведінку.

Важливо! Хоч вага учасників не змінилася, дослідження показало, що порушення чутливості мозку до інсуліну можуть стати однією з причин ожиріння та змін поведінки щодо стимулів їжі.

Вплив на когнітивні функції та систему винагороди

Аналіз білої речовини мозку показав зниження її цілісності в ключових ділянках, що може свідчити про потенційний вплив короткочасного висококалорійного харчування на когнітивні здібності.

Ще один цікавий результат – погіршення здатності до навчання через систему винагороди. Цей процес важливий для мотивації та прийняття рішень, зокрема у виборі їжі. Відомо, що у людей з ожирінням ця система порушується, що проявляється у підвищеній тязі до калорійної їжі.

Учасники дослідження проходили тест "go/no-go", який оцінює реакцію на винагороду та покарання. Після 5 днів високожирової дієти їхня чутливість до винагород знизилася, а реакція на покарання стала сильнішою. Це означає, що вони гірше реагували на позитивні стимули та гостріше – на негативні.

"Навіть після тижня повернення до звичного раціону ці показники не повернулися до початкового рівня", – ідеться у дослідженні.

Таким чином, навіть короткочасне споживання висококалорійної їжі може запустити зміни, характерні для ожиріння, навіть у людей з нормальною вагою.