Кратковременные переедания больше всего вредят конкретному органу и нет, это не желудок

Ученые выяснили, что даже пятидневное переедание жирной и сладкой пищей может изменить работу мозга. Кроме того слишком калорийные приемы пищи могут способствовать накоплению жира в печени.

Как переедание влияет на мозг

Ученые из Германии исследовали, как кратковременное переедание влияет на чувствительность мозга к инсулину, информирует 24 Канал. В исследовании задействовали 29 мужчин со здоровым весом, часть из которых потребляла на 1500 калорий больше нормы в течение пяти дней.

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Уже через несколько дней такой диеты влияние инсулина на мозг усилилось, а через неделю после возвращения к нормальной диете чувствительность мозга к гормону снизилась. Изменения касались областей мозга, ответственных за память, вознаграждение и поведение.

Важно! Хотя вес участников не изменился, исследование показало, что нарушения чувствительности мозга к инсулину могут стать одной из причин ожирения и изменений поведения в отношении стимулов пищи.

Влияние на когнитивные функции и систему вознаграждения

Анализ белого вещества мозга показал снижение его целостности в ключевых участках, что может свидетельствовать о потенциальном влиянии кратковременного высококалорийного питания на когнитивные способности.

Еще один интересный результат – ухудшение способности к обучению через систему вознаграждения. Этот процесс важен для мотивации и принятия решений, в частности в выборе пищи. Известно, что у людей с ожирением эта система нарушается, что проявляется в повышенной тяге к калорийной пище.

Участники исследования проходили тест "go/no-go", который оценивает реакцию на вознаграждение и наказание. После 5 дней высокожировой диеты их чувствительность к вознаграждениям снизилась, а реакция на наказание стала сильнее. Это означает, что они хуже реагировали на положительные стимулы и острее – на негативные.

"Даже после недели возвращения к привычному рациону эти показатели не вернулись к исходному уровню", – говорится в исследовании.

Таким образом, даже кратковременное потребление высококалорийной пищи может запустить изменения, характерные для ожирения, даже у людей с нормальным весом.