Дослідження проводили вчені Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, а його результати озвучила дитяча інфекціоністка Карін Нільсен у коментарі виданню Bloomberg, інформує 24 Канал.

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Що виявили вчені

У дослідженні взяли участь 250 вагітних жінок та їхні діти. Науковці спостерігали за дітьми, народженими в період пандемії 2020 року, та аналізували їхній розвиток.

Затримки розвитку. Серед немовлят, народжених від інфікованих матерів, 11,6% мали затримки когнітивного, мовного або рухового розвитку. Для порівняння, у контрольній групі таких проблем зафіксували лише у 1,6% дітей.

Серед немовлят, народжених від інфікованих матерів, 11,6% мали затримки когнітивного, мовного або рухового розвитку. Для порівняння, у контрольній групі таких проблем зафіксували лише у 1,6% дітей. Розлади аутичного спектра (РАС). До 28-місячного віку 11% дітей, матері яких хворіли на COVID-19 під час вагітності, отримали діагноз аутизму. Це значно перевищує середній показник у 1-2% серед дітей такого віку.

Чому можливий вплив

Карін Нільсен зазначає, що внутрішньоутробний вплив вірусу може впливати на нейророзвиток плоду. У попередніх дослідженнях також фіксували зв’язок між COVID-19 у вагітних і підвищеним ризиком передчасного народження та вроджених вад серця у дітей.

Втім, науковці не дійшли єдиної думки про прямий взаємозв’язок COVID-19 і аутизму. Одні підтверджують отримані Нільсен результати, інші вказують на відсутність значного впливу вірусу.

Обмеження дослідження

Робота Карін Нільсен ще проходить рецензування, а вибірка у 250 пар "мама-дитина" вважається відносно невеликою. Наприклад, лікарка Андреа Едлоу з Массачусетської лікарні вважає, що для отримання більш достовірних даних необхідно залучити понад 10 тисяч дітей.

Також фахівці наголошують, що причини аутизму є складними і недостатньо вивченими, а вирішальну роль у його розвитку може відігравати генетика.

Важливо. Для остаточних висновків знадобляться додаткові дослідження, які можуть тривати десятиліттями. Науковці продовжують вивчати, як COVID-19 впливає на плід в утробі матері, щоб у майбутньому зрозуміти всі можливі ризики та їхній вплив на здоров’я наступних поколінь.