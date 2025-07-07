Ваша фізична активність залежить від часу засинання: коли краще лягати спати

Австралійські вчені з’ясували, що чим раніше ми лягаємо спати, тим енергійнішими стаємо наступного дня. Їхнє масштабне дослідження вперше настільки переконливо показало, наскільки тісно пов'язаний час відходу до сну та рівень фізичної активності.

У дослідженні проаналізували дані одразу двох великих проєктів за участю десятків тисяч добровольців, які протягом тривалого часу користувалися трекерами сну та активності, пише 24 Канал з посилання на PNAS.

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У першому дослідженні взяли участь приблизно 20 000 людей, за чиїми нічними звичками стежили цілий рік – загалом це близько 6 мільйонів ночей сну. Другий проєкт охоплював майже 6 000 людей, які також використовували пристрої для моніторингу сну та руху.

Середній учасник лягав спати близько 23:00, але дослідники виділили три основні групи:

"Жайворонки" – засинали приблизно о 21:00;

"Середні" – близько 23:00;

"Сови" – о першій ночі.

Хто рухається більше

Порівнявши ці групи, вчені виявили: ті, хто лягає спати раніше, наступного дня проявляють значно більше фізичної активності. Жайворонки займалися помірною й інтенсивною фізичною активністю приблизно на 30 хвилин більше, ніж найпізніші "сови", і на 15 хвилин більше, ніж "середні".

Ці результати підтвердилися й у другому дослідженні, що робить висновки максимально надійними: час, коли ви лягаєте спати, справді впливає на вашу рухливість наступного дня.

Чому "совам" важче залишатися активними

Автори роботи вважають, що справа не лише в кількості сну, а й у так званому соціальному джетлагу. Якщо "совам" доводиться вставати рано заради роботи або навчання, їхній природний ритм порушується: сон стає менш якісним, а вдень підвищується втомлюваність і знижується мотивація до активності.

Коли ви лягаєте спати о першій ночі, а вставати потрібно вже о сьомій, ви не лише менше спите, а й почуваєтесь розбитими. Це безпосередньо впливає на вашу енергію та бажання рухатися,

– пояснює провідний автор дослідження Джош Леота.

Прості зміни

Є чудова новина: щоб стати бадьорішим і активнішим, зовсім не обов’язково повністю перебудовувати свій режим. Дослідники наголошують – навіть якщо ви почнете лягати лише на пів години раніше звичайного, зберігаючи тривалість сну, рівень вашої фізичної активності наступного дня помітно зросте.

Тобто не потрібно ставати жайворонком – достатньо трохи посунути час сну у бік більш раннього, щоб відчути результат.

Дослідження підкреслює: сон і рух – два взаємопов’язаних стовпи здорового способу життя. І хоча їх часто розглядають окремо, ранній відхід до сну може стати простим і дієвим способом зробити життя більш рухливим та енергійним.