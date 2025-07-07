Ваша физическая активность зависит от времени засыпания: когда лучше ложиться спать
- Австралийские ученые обнаружили, что время отхода ко сну тесно связано с уровнем физической активности на следующий день: чем раньше ложитесь спать, тем активнее становитесь.
- Исследования подтвердили, что даже небольшое изменение во времени засыпания может значительно повысить уровень физической активности, особенно для тех, кто обычно ложится позже.
- Поздний отход ко сну может вызвать социальный джетлаг, что нарушает естественный ритм, снижая качество сна и мотивацию к активности.
- Исследователи советуют небольшие изменения в расписании, чтобы улучшить подвижность и энергичность: даже засыпание на полчаса раньше может дать ощутимый результат.
Австралийские ученые выяснили, что чем раньше мы ложимся спать, тем энергичнее становимся на следующий день. Их масштабное исследование впервые настолько убедительно показало, насколько тесно связано время отхода ко сну и уровень физической активности.
В исследовании проанализировали данные сразу двух крупных проектов с участием десятков тысяч добровольцев, которые в течение длительного времени пользовались трекерами сна и активности, пишет 24 Канал со ссылкой на PNAS.
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В первом исследовании приняли участие примерно 20 000 человек, за чьими ночными привычками следили целый год – в целом это около 6 миллионов ночей сна. Второй проект охватывал почти 6 000 человек, которые также использовали устройства для мониторинга сна и движения.
Средний участник ложился спать около 23:00, но исследователи выделили три основные группы:
- "Жаворонки" – засыпали примерно в 21:00;
- "Средние" – около 23:00;
- "Совы" – в час ночи.
Кто двигается больше
Сравнив эти группы, ученые обнаружили: те, кто ложится спать раньше, на следующий день проявляют значительно больше физической активности. Жаворонки занимались умеренной и интенсивной физической активностью примерно на 30 минут больше, чем самые поздние "совы", и на 15 минут больше, чем "средние".
Эти результаты подтвердились и во втором исследовании, что делает выводы максимально надежными: время, когда вы ложитесь спать, действительно влияет на вашу подвижность на следующий день.
Почему "совам" труднее оставаться активными
Авторы работы считают, что дело не только в количестве сна, но и в так называемом социальном джетлаге. Если "совам" приходится вставать рано ради работы или учебы, их естественный ритм нарушается: сон становится менее качественным, а днем повышается утомляемость и снижается мотивация к активности.
Когда вы ложитесь спать в час ночи, а вставать нужно уже в семь, вы не только меньше спите, но и чувствуете себя разбитыми. Это непосредственно влияет на вашу энергию и желание двигаться,
– объясняет ведущий автор исследования Джош Леота.
Простые изменения
Есть отличная новость: чтобы стать бодрее и активнее, совсем не обязательно полностью перестраивать свой режим. Исследователи отмечают – даже если вы начнете ложиться лишь на полчаса раньше обычного, сохраняя продолжительность сна, уровень вашей физической активности на следующий день заметно возрастет.
То есть не нужно становиться жаворонком – достаточно немного подвинуть время сна в сторону более раннего, чтобы почувствовать результат.
Исследование подчеркивает: сон и движение – два взаимосвязанных столпа здорового образа жизни. И хотя их часто рассматривают отдельно, ранний отход ко сну может стать простым и действенным способом сделать жизнь более подвижной и энергичной.
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