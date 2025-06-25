Що робити, якщо ви опинилися під завалами внаслідок обстрілів
- Експерти медбатальйону "Госпітальєри" радять при потраплянні під завалами намагатися подати сигнал про допомогу, уникати зайвих рухів та не використовувати сірники чи запальнички.
- При затиснутій кінцівці обережно намагайтеся звільнити її або накладіть турнікет, підтримуйте тепло, розтирайте кінцівки і приймайте позу ембріона для збереження тепла.
- Під час розбору завалів рятувальники оголошують "хвилину тиші", під час якої важливо подавати сигнали, а для підготовки до нічних обстрілів тримайте біля ліжка "тривожний набір".
Росія посилила масовані ракетні обстріли українських міст і все частіше руйнування зазнають житлові будинки, і мешканці багатоповерхівок ризикують опинитись під завалами.
Як поводитися, якщо ви опинилися у такій складній ситуації, пояснюють експерти медбатальйону "Госпітальєри", передає 24 Канал.
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Перші дії під завалами
Дайте знати про себе
- Одразу намагайтеся покликати на допомогу або зателефонувати на екстрену лінію 101, якщо це можливо.
- Уникайте зайвих рухів – це допоможе не погіршити ситуацію та не спричинити нових обвалів.
Ні в якому разі не використовуйте сірники чи запальнички – це може призвести до вибуху/пожежі.
Не намагайтеся самостійно розбирати завал
Будь-які спроби самостійно прибрати уламки можуть призвести до ще більших руйнувань. Дочекайтеся рятувальників та дійте за їхніми вказівками.
Якщо вам вдалося безперешкодно вибратися – огляньте себе на наявність травм. За можливості надайте собі та
іншим першу домедичну допомогу.
Якщо у вас затиснута кінцівка
- Якщо ви можете легко звільнити руку чи ногу – робіть це обережно.
- Якщо необхідна допомога або спеціальне обладнання, краще накласти турнікет (якщо він є) і чекати на порятунок.
Важливо: якщо кінцівка затиснута більше двох годин, самостійно звільняти її не можна!
Щоб підтримувати кровообіг, періодично пасивно ворушіть пальцями чи стискайте долоню.
Хвилина тиші – шанс бути почутим
Під час розбору завалів рятувальники періодично оголошують "хвилину тиші". У ці моменти робіть усе можливе, щоб подати сигнал:
- голосно кличте на допомогу,
- свистіть або стукайте металевими предметами,
- використовуйте ліхтарик.
Зігрівайтеся та уникайте переохолодження
За можливості розтирайте кінцівки, вкривайтеся чимось теплим, особливо у ділянці грудей, шиї, голови (через ці частини втрачається найбільше тепла).
Якщо є поранення й втрата крові, то важливо зберігати тепло навіть при зовнішній температурі +30. Коли крові в тілі меншає, організм втрачає здатність самостійно підтримувати нормальну температуру. При охолодженні тіла відбуваються процеси, які можуть призвести до смерті.
Корисно прийняти позу ембріона – підтягнути руки й ноги до тулуба, щоб зберегти тепло. Використовуйте все, що допоможе втримати тепло – ковдри, теплий одяг, рушники.
Що тримати біля ліжка на випадок нічного обстрілу
Завчасно підготуйте біля ліжка "тривожний набір":
- аптечка (турнікети, бинти, термоковдра),
- невеликий ліхтарик,
- пляшка води,
- павербанк,
- свисток.
Найкращий спосіб вижити під час обстрілів – одразу після оголошення повітряної тривоги спускатися в безпечне укриття.
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