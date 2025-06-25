Что делать, если вы оказались под завалами в результате обстрелов
- Эксперты медбатальона "Госпитальеры" советуют при попадании под завалы пытаться подать сигнал о помощи, избегать лишних движений и не использовать спички или зажигалки.
- При зажатой конечности осторожно пытайтесь освободить ее или наложите турникет, поддерживайте тепло, растирайте конечности и принимайте позу эмбриона для сохранения тепла.
- Во время разбора завалов спасатели объявляют "минуту тишины", во время которой важно подавать сигналы, а для подготовки к ночным обстрелам держите возле кровати "тревожный набор".
Россия усилила массированные ракетные обстрелы украинских городов и все чаще разрушения испытывают жилые дома, и жители многоэтажек рискуют оказаться под завалами.
Как вести себя, если вы оказались в такой сложной ситуации, объясняют эксперты медбатальона "Госпитальеры", передает 24 Канал.
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Первые действия под завалами
Дайте знать о себе
- Сразу старайтесь позвать на помощь или позвонить на экстренную линию 101, если это возможно.
- Избегайте лишних движений – это поможет не усугубить ситуацию и не вызвать новых обвалов.
Ни в коем случае не используйте спички или зажигалки – это может привести к взрыву/пожару.
Не пытайтесь самостоятельно разбирать завал
Любые попытки самостоятельно убрать обломки могут привести к еще большим разрушениям. Дождитесь спасателей и действуйте по их указаниям.
Если вам удалось беспрепятственно выбраться – осмотрите себя на наличие травм. По возможности окажите себе и
другим первую домедицинскую помощь.
Если у вас зажата конечность
- Если вы можете легко освободить руку или ногу – делайте это осторожно.
- Если необходима помощь или специальное оборудование, лучше наложить турникет (если он есть) и ждать спасения.
Важно: если конечность зажата более двух часов, самостоятельно освобождать ее нельзя!
Чтобы поддерживать кровообращение, периодически пассивно шевелите пальцами или сжимайте ладонь.
Минута тишины – шанс быть услышанным
Во время разбора завалов спасатели периодически объявляют "минуту тишины". В эти моменты делайте все возможное, чтобы подать сигнал:
- громко зовите на помощь,
- свистите или стучите металлическими предметами,
- используйте фонарик.
Согревайтесь и избегайте переохлаждения
По возможности растирайте конечности, укрывайтесь чем-то теплым, особенно в области груди, шеи, головы (через эти части теряется больше всего тепла).
Если есть ранения и потеря крови, то важно сохранять тепло даже при наружной температуре +30. Когда крови в теле меньше, организм теряет способность самостоятельно поддерживать нормальную температуру. При охлаждении тела происходят процессы, которые могут привести к смерти.
Полезно принять позу эмбриона – подтянуть руки и ноги к туловищу, чтобы сохранить тепло. Используйте все, что поможет удержать тепло – одеяла, теплую одежду, полотенца.
Что держать возле кровати на случай ночного обстрела
Заблаговременно подготовьте возле кровати "тревожный набор":
- аптечка (турникеты, бинты, термоодеяло),
- небольшой фонарик,
- бутылка воды,
- павербанк,
- свисток.
Лучший способ выжить во время обстрелов – сразу после объявления воздушной тревоги спускаться в безопасное укрытие.
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