Маленька пляма – велика небезпека: як не пропустити перші ознаки раку шкіри

Деякі новоутворення на шкірі можуть бути злоякісними, і своєчасна діагностика раку шкіри справді може врятувати життя. Саме тому важливо регулярно проводити самоогляд.

Такий підхід дозволяє виявити небезпечні зміни на ранніх стадіях, пройти просте лікування та запобігти серйозним наслідкам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Основні типи раку шкіри

Існує багато різновидів раку шкіри. Найчастіше зустрічаються базальноклітинна та плоскоклітинна карциноми. Як правило, ці типи добре піддаються лікуванню. Однак найнебезпечнішою вважається меланома – вона має схильність до раннього метастазування, що значно ускладнює терапію.

Якщо ви хочете дізнатися, як виглядають різні форми раку шкіри, тут фотографії (увага: медичні зображення можуть бути неприємними для сприйняття).

Причини виникнення раку шкіри

Злоякісні пухлини шкіри розвиваються через ушкодження ДНК клітин, унаслідок чого вони починають неконтрольовано ділитися та проникати в навколишні тканини.

Основним провокуючим чинником є вплив ультрафіолетового випромінювання. УФ-промені травмують генетичний матеріал клітин шкіри, підвищуючи ризик розвитку онкології. Тому всім, хто перебуває на сонці при УФ-індексі вище 2, рекомендується використовувати сонцезахисні засоби й максимально закривати шкіру одягом.

Варто пам’ятати: навіть один сильний сонячний опік із пухирями, особливо в дитинстві, збільшує ризик раку шкіри в майбутньому.

Однак навіть за умови регулярного захисту від сонця пухлина може розвинутися й на ділянках, що не піддаються впливу ультрафіолету – наприклад, на ступнях ніг чи в зоні геніталій.

Додаткові фактори ризику

Ультрафіолет – не єдина причина розвитку раку шкіри. Серед додаткових чинників:

Вік: імовірність немеланомних пухлин шкіри зростає з віком.

Тип шкіри: у людей зі світлою шкірою ризик меланоми вищий, однак і у темношкірих можлива акральна лентигінозна меланома на стопах, долонях, нігтях).

Солярії: штучне УФвипромінювання також є небезпечним.

Перенесений рак шкіри: якщо раніше ви вже стикалися з цим захворюванням, ймовірність рецидиву підвищується, хоча він не є обов’язковим.

Генетична схильність: у деяких родинах рак шкіри трапляється частіше. Якщо в когось із близьких родичів була меланома чи плоскоклітинний рак шкіри, ваші ризики зростають.

Шкірні захворювання: деякі хронічні хвороби шкіри (актинічний кератоз, пігментна ксеродерма) та певні методи лікування псоріазу/екземи можуть підвищити ризик.

Синдром Горліна: рідкісне спадкове захворювання, що призводить до множинних базальноклітинних карцином.

Вплив радіації: після променевої терапії ризик злоякісних новоутворень на обробленій ділянці підвищується.

Ослаблений імунітет: після трансплантації органів, при хронічних запальних хворобах, ВІЛ/СНІДі ризик раку шкіри зростає.

Інфікування вірусом папіломи людини (ВПЛ): певні типи ВПЛ пов’язані із захворюванням Боуена – ранньою формою раку шкіри.

Вплив хімічних речовин: тривалий контакт із певними хімікатами (миш’яком, кам’яновугільною смолою тощо) також збільшує ризик.

Як правильно проводити самоогляд

Рекомендується проводити самоогляд регулярно, наприклад, раз на місяць у добре освітленій кімнаті перед дзеркалом. Оглядайте все тіло, звертаючи увагу на будь-які нові родимки, плями, виразки чи утворення, які не загоюються, змінюються або виглядають незвично.

Ознаки, на які слід звернути увагу на:

Асиметрія: одна половина утворення не схожа на іншу.

Краї: нерівні, розмиті або зазубрені межі.

Колір: різні відтінки в межах одного утворення (коричневий, чорний, червоний, білий, синій).

Діаметр: розмір зазвичай перевищує 6 мм, але може бути й меншим.

Динаміка: зміни розміру, форми або кольору.

Правило "гидкого каченяти"

Більшість родимок на тілі схожі між собою. Меланома, як правило, відрізняється від інших утворень – як гидке каченя серед каченят. Звертайте увагу на всі незвичні та одиничні плями.

Головне – зберігати спокій і бути уважним

Не кожна підозріла зміна – це рак. Існує багато нешкідливих шкірних утворень: родимки, папіломи, кератоми тощо. Але визначити їхню природу самостійно майже неможливо. Тому при будь-яких підозрілих змінах шкіри потрібно обов’язково звернутися до дерматолога або онкодерматолога.

Лікар уважно огляне не лише підозріле утворення, а й усі інші родимки та плями, а також може скласти "карту" новоутворень, що допоможе відстежувати динаміку та вчасно виявляти проблеми у майбутньому.