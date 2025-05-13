Маленькое пятно – большая опасность: как не пропустить первые признаки рака кожи

Некоторые новообразования на коже могут быть злокачественными, и своевременная диагностика рака кожи действительно может спасти жизнь. Именно поэтому важно регулярно проводить самоосмотр.

Такой подход позволяет выявить опасные изменения на ранних стадиях, пройти простое лечение и предотвратить серьезные последствия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Основные типы рака кожи

Существует много разновидностей рака кожи. Чаще всего встречаются базальноклеточная и плоскоклеточная карциномы. Как правило, эти типы хорошо поддаются лечению. Однако самой опасной считается меланома – она имеет склонность к раннему метастазированию, что значительно усложняет терапию.

Если вы хотите узнать, как выглядят разные формы рака кожи, здесь фотографии (внимание: медицинские изображения могут быть неприятными для восприятия).

Причины возникновения рака кожи

Злокачественные опухоли кожи развиваются из-за повреждения ДНК клеток, вследствие чего они начинают неконтролируемо делиться и проникать в окружающие ткани.

Основным провоцирующим фактором является воздействие ультрафиолетового излучения. УФ-лучи травмируют генетический материал клеток кожи, повышая риск развития онкологии. Поэтому всем, кто находится на солнце при УФ-индексе выше 2, рекомендуется использовать солнцезащитные средства и максимально закрывать кожу одеждой.

Стоит помнить: даже один сильный солнечный ожог с волдырями, особенно в детстве, увеличивает риск рака кожи в будущем.

Однако даже при условии регулярной защиты от солнца опухоль может развиться и на участках, не подвергающихся воздействию ультрафиолета – например, на ступнях ног или в зоне гениталий.

Дополнительные факторы риска

Ультрафиолет – не единственная причина развития рака кожи. Среди дополнительных факторов:

Возраст: вероятность немеланомных опухолей кожи возрастает с возрастом.

Тип кожи: у людей со светлой кожей риск меланомы выше, однако и у темнокожих возможна акральная лентигинозная меланома на стопах, ладонях, ногтях).

Солярии: искусственное УФ-излучение также опасно.

Перенесенный рак кожи: если ранее вы уже сталкивались с этим заболеванием, вероятность рецидива повышается, хотя он не является обязательным.

Генетическая предрасположенность: в некоторых семьях рак кожи случается чаще. Если у кого-то из близких родственников была меланома или плоскоклеточный рак кожи, ваши риски возрастают.

Кожные заболевания: некоторые хронические болезни кожи (актинический кератоз, пигментная ксеродерма) и определенные методы лечения псориаза/экземы могут повысить риск.

Синдром Горлина: редкое наследственное заболевание, приводящее к множественным базальноклеточным карциномам.

Влияние радиации: после лучевой терапии риск злокачественных новообразований на обработанном участке повышается.

Ослабленный иммунитет: после трансплантации органов, при хронических воспалительных болезнях, ВИЧ/СПИДе риск рака кожи возрастает.

Инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ): определенные типы ВПЧ связаны с заболеванием Боуэна – ранней формой рака кожи.

Воздействие химических веществ: длительный контакт с определенными химикатами (мышьяком, каменноугольной смолой и т.д.) также увеличивает риск.

Как правильно проводить самоосмотр

Рекомендуется проводить самоосмотр регулярно, например, раз в месяц в хорошо освещенной комнате перед зеркалом. Осматривайте все тело, обращая внимание на любые новые родинки, пятна, язвы или образования, которые не заживают, меняются или выглядят необычно.

Признаки, на которые следует обратить внимание на:

Асимметрия: одна половина образования не похожа на другую.

Края: неровные, размытые или зазубренные границы.

Цвет: разные оттенки в пределах одного образования (коричневый, черный, красный, белый, синий).

Диаметр: размер обычно превышает 6 мм, но может быть и меньше.

Динамика: изменения размера, формы или цвета.

Правило "гадкого утенка"

Большинство родинок на теле похожи между собой. Меланома, как правило, отличается от других образований – как гадкий утенок среди утят. Обращайте внимание на все необычные и единичные пятна.

Главное – сохранять спокойствие и быть внимательным

Не каждое подозрительное изменение – это рак. Существует много безвредных кожных образований: родинки, папилломы, кератомы и тому подобное. Но определить их природу самостоятельно почти невозможно. Поэтому при любых подозрительных изменениях кожи нужно обязательно обратиться к дерматологу или онкодерматологу.

Врач внимательно осмотрит не только подозрительное образование, но и все другие родинки и пятна, а также может составить "карту" новообразований, что поможет отслеживать динамику и вовремя выявлять проблемы в будущем.