Надмірне споживання солі викликає ще одне неочікуване захворювання

Великий депресивний розлад – це набагато більше, ніж просто поганий настрій. Від цієї серйозної проблеми страждає близько 15 – 18% населення у всьому світі. Вона заважає людям повноцінно жити, працювати та отримувати задоволення від повсякденного життя.

Нове дослідження, опубліковане в Journal of Immunology, виявило несподівану взаємозалежність між депресією та харчуванням із високим вмістом солі (HSD), повідомляє 24 Канал.

Також на тему Хто має вищі ризики депресії: "сови" чи "жайворонки"

Згідно з даними науковців, надлишок солі у раціоні може викликати симптоми, схожі на депресивний розлад, що може радикально змінити наше уявлення про зв'язок між харчуванням та психічним здоров’ям.

Нове дослідження споживання солі

Під час експерименту мишей поділили на дві групи: одна група отримувала звичайний раціон, а друга – їжу з високим вмістом солі протягом 5 тижнів. Результати показали, що у мишей, які споживали багато солі, активність знижувалася.

Вони рідше проявляли інтерес до навколишнього середовища, більше сиділи нерухомо та демонстрували тривожність, особливо коли їм пропонували воду або їжу. Подібна поведінка нагадує симптоми депресії у людей, які втрачають інтерес до життя і відчувають підвищену тривожність.

Сіль викликає депресію

Ключову роль у цьому процесі відіграє білок IL-17A. Цей компонент імунної системи зазвичай відповідає за контроль запалень. У мишей, які споживали їжу з високим вмістом солі, рівень IL-17A суттєво підвищувався у селезінці, крові та навіть у мозку.

Це супроводжувалося появою тривожності та апатії. Примітно, що у мишей, які не могли виробляти IL-17A, такі симптоми були відсутні, попри велику кількість солі в їхньому раціоні. Це відкриття підтверджує: IL-17A є важливою ланкою, яка поєднує дієту та психічне здоров'я.

Білок IL-17A виробляється гамма-дельта Т-клітинами – спеціалізованими клітинами імунної системи. У мишей, які споживали їжу з високим вмістом солі, ці клітини відповідали за 40% вироблення IL-17A. Коли вчені виключили ці клітини, симптоми, схожі на депресію, майже зникли.

Надмірне споживання солі – досить поширене явище. Фастфуд, солоні снеки, консерви та напівфабрикати займають значну частку раціону західної дієти. Проте, як виявилося, надмір солі негативно впливає не тільки на серцево-судинну систему, але й на стан психіки.