Чрезмерное потребление соли вызывает еще одно неожиданное заболевание

Большое депрессивное расстройство –это гораздо больше, чем просто плохое настроение. От этой серьезной проблемы страдает около 15 – 18% населения во всем мире. Она мешает людям полноценно жить, работать и получать удовольствие от повседневной жизни.

Новое исследование, опубликовано в Journal of Immunology, выявило неожиданную взаимозависимость между депрессией и питанием с высоким содержанием соли (HSD), сообщает 24 Канал.

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Согласно данным ученых, избыток соли в рационе может вызвать симптомы, похожие на депрессивное расстройство, что может радикально изменить наше представление о связи между питанием и психическим здоровьем.

Новое исследование потребления соли

Во время эксперимента мышей разделили на две группы: одна группа получала обычный рацион, а вторая – пищу с высоким содержанием соли в течение 5 недель. Результаты показали, что у мышей, которые потребляли много соли, активность снижалась.

Они реже проявляли интерес к окружающей среде, больше сидели неподвижно и демонстрировали тревожность, особенно когда им предлагали воду или еду. Подобное поведение напоминает симптомы депрессии у людей, которые теряют интерес к жизни и испытывают повышенную тревожность.

Соль вызывает депрессию

Ключевую роль в этом процессе играет белок IL-17A. Этот компонент иммунной системы обычно отвечает за контроль воспалений. У мышей, которые потребляли пищу с высоким содержанием соли, уровень IL-17A существенно повышался в селезенке, крови и даже в мозге.

Это сопровождалось появлением тревожности и апатии. Примечательно, что у мышей, которые не могли производить IL-17A, такие симптомы отсутствовали, несмотря на большое количество соли в их рационе. Это открытие подтверждает: IL-17A является важным звеном, которое объединяет диету и психическое здоровье.

Белок IL-17A производится гамма-дельта Т-клетками – специализированными клетками иммунной системы. У мышей, которые потребляли пищу с высоким содержанием соли, эти клетки отвечали за 40% выработки IL-17A. Когда ученые исключили эти клетки, симптомы, похожие на депрессию, почти исчезли.

Чрезмерное потребление соли – довольно распространенное явление. Фастфуд, соленые снеки, консервы и полуфабрикаты занимают значительную долю рациона западной диеты. Однако, как оказалось, избыток соли негативно влияет не только на сердечно-сосудистую систему, но и на состояние психики.