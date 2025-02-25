Смертельне захворювання можна діагностувати за частотою дихання: революційне відкриття

Дослідники вивчили, як насичення мозку киснем пов'язане з нейродегенеративними захворюваннями. Вчені зі Словенії та Великої Британії встановили, що певні патерни дихання та мозкової активності можуть свідчити про наявність хвороби Альцгеймера.

Раннє виявлення цього захворювання дає змогу забезпечити якісніший медичний супровід. Наукову роботу було опубліковано в журналі Brain Communications, повідомляє 24 Канал.

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Нове дослідження хвороби Альцгеймера

У межах дослідження науковці дослідили взаємозв’язок насичення мозку киснем із нейродегенеративними факторами. Для цього вони проаналізували мозкову активність, частоту серцевих скорочень, дихальні зусилля та рівень кисню в крові у двох груп: 19 пацієнтів із діагностованою хворобою Альцгеймера та 20 осіб без подібних порушень.

Результати аналізу виявили відмінності у нейронній активності, що пов'язана з кровоносними судинами, а також зміни у синхронності мозкових процесів і кровотоку. У пацієнтів із хворобою Альцгеймера рівень координації між ними був суттєво порушений.

Деменцію можна діагностувати за частотою дихання

Крім того, дослідники зробили цікаве відкриття: частота дихання у пацієнтів із хворобою Альцгеймера була вищою, ніж у контрольній групі, – близько 17 дихальних циклів на хвилину проти 13. Це явище, імовірно, пов'язане зі змінами у судинній системі мозку, які впливають на взаємодію між кровообігом і нейронними тканинами, забезпечуючи менше насичення киснем.

Це відкриття справді революційне, воно може відкрити нові горизонти у дослідженні хвороби Альцгеймера. Ми припускаємо, що зміни, які ми спостерігаємо, можуть бути пов’язані із запальними процесами у мозку. Якщо ці процеси будуть виявлені на ранній стадії, їх можна буде вилікувати, що допоможе сповільнити прогресування захворювання,

– пояснила керівниця дослідження, біофізик Анета Стефановска з Ланкастерського університету.

Хоча зміни у дихальних патернах наразі не дають змоги точно діагностувати хворобу Альцгеймера, їхнє вивчення у майбутньому може доповнити розуміння симптоматики захворювання.

Хвороба Альцгеймера викликана багатьма факторами, включно з генетикою, способом життя та фізіологічними порушеннями, однак результати дослідження підтверджують гіпотезу, що порушення в судинній системі мозку відіграють значну роль. Ці зміни знижують ефективність доставляння кисню та виведення токсинів, що може погіршувати перебіг хвороби.