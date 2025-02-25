Смертельное заболевание можно диагностировать по частоте дыхания: революционное открытие

Исследователи изучили, как насыщение мозга кислородом связано с нейродегенеративными заболеваниями. Ученые из Словении и Великобритании установили, что определенные паттерны дыхания и мозговой активности могут свидетельствовать о наличии болезни Альцгеймера.

Раннее выявление этого заболевания позволяет обеспечить качественное медицинское сопровождение. Научная работа была опубликована в журнале Brain Communications, сообщает 24 Канал.

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Новое исследование болезни Альцгеймера

В рамках исследования ученые исследовали взаимосвязь насыщения мозга кислородом с нейродегенеративными факторами. Для этого они проанализировали мозговую активность, частоту сердечных сокращений, дыхательные усилия и уровень кислорода в крови у двух групп: 19 пациентов с диагностированной болезнью Альцгеймера и 20 человек без подобных нарушений.

Результаты анализа выявили различия в нейронной активности, связанной с кровеносными сосудами, а также изменения в синхронности мозговых процессов и кровотока. У пациентов с болезнью Альцгеймера уровень координации между ними был существенно нарушен.

Деменцию можно диагностировать по частоте дыхания

Кроме того, исследователи сделали интересное открытие: частота дыхания у пациентов с болезнью Альцгеймера была выше, чем в контрольной группе, – около 17 дыхательных циклов в минуту против 13. Это явление, вероятно, связано с изменениями в сосудистой системе мозга, которые влияют на взаимодействие между кровообращением и нейронными тканями, обеспечивая меньшее насыщение кислородом.

Это открытие действительно революционное, оно может открыть новые горизонты в исследовании болезни Альцгеймера. Мы предполагаем, что изменения, которые мы наблюдаем, могут быть связаны с воспалительными процессами в мозге. Если эти процессы будут обнаружены на ранней стадии, их можно будет вылечить, что поможет замедлить прогрессирование заболевания,

– объяснила руководитель исследования, биофизик Анета Стефановска из Ланкастерского университета.

Хотя изменения в дыхательных паттернах пока не позволяют точно диагностировать болезнь Альцгеймера, их изучение в будущем может дополнить понимание симптоматики заболевания.

Болезнь Альцгеймера вызвана многими факторами, включая генетику, образом жизни и физиологическими нарушениями, однако результаты исследования подтверждают гипотезу, что нарушения в сосудистой системе мозга играют значительную роль. Эти изменения снижают эффективность доставки кислорода и выведения токсинов, что может ухудшать течение болезни.