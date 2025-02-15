Популярний кисломолочний продукт захищає від раку

Група дослідників зі США та Японії представила нові наукові дані про користь йогурту для здоров'я. В їхньому дослідженні вказується, що регулярне вживання цього кисломолочного продукту протягом тривалого часу може знизити ймовірність розвитку одного з найбільш небезпечних типів колоректального раку.

Йогурт виготовляється з натурального молока з додаванням закваски, що містить культури болгарської палички та термофільного стрептокока, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gut Microbes.

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Протягом багатьох років фахівці підкреслюють його позитивний вплив на організм. Відомо з наукової літератури, що пробіотики, які містяться в йогурті, допомагають підтримувати баланс мікрофлори кишківника, запобігаючи запальним процесам і діареї.

Нове дослідження користю йогурту

Нещодавно була опублікована стаття, в якій велика команда онкологів, імунологів та інших фахівців довела, що вживання двох або більше порцій йогурту на тиждень може мати виражений онкопротекторний ефект.

В основі нового дослідження лежать дані з двох великих тривалих проєктів: Nurses’ Health Study (NHS) та Health Professionals Follow-up Study (HPFS), які вивчали вплив різних факторів, включаючи харчування, на здоров'я медичних працівників.

Учасники регулярно (раз на два роки) заповнювали анкети, в яких ділилися інформацією про свій спосіб життя, стан здоров'я та інші важливі аспекти. Жінки-учасниці були у віці від 30 до 55 років на початку досліджень у 1976 році, а чоловіки – від 40 до 75 років у 1986 році. Спостереження тривали до 2016 року.

Учені проаналізували дані більш ніж 132 тисяч осіб (87 379 жінок і 44 677 чоловіків), вивчивши 3079 випадків колоректального раку серед них. Також були проаналізовані зразки тканин учасників з підтвердженим діагнозом.

Спочатку статистичний аналіз не виявив зв'язку між вживанням йогурту і загальною захворюваністю колоректальним раком. Однак, коли фокус був зосереджений, з'ясувалося, що тривале вживання йогурту корелює з нижчою ймовірністю виникнення злоякісних пухлин кишківника, позитивних за біфідобактеріями (Bifidobacterium).

Йогурт зменшує ризик колоректального раку

У людей, які вживали дві або більше порцій продукту на тиждень, ризик зіткнутися з такою онкопатологією був на 20% нижчим. Ця тенденція була відзначена особливо у випадках раку проксимальної частини товстої кишки, позитивної за біфідобактеріями. Цей тип пухлини виникає в правій частині товстої кишки і характеризується вищою смертністю у порівнянні з раком прямої кишки.

Автори нового дослідження припустили, що виявлений онкопротекторний ефект йогурту може бути пов'язаний з його позитивним впливом на мікробіом кишківник. Однак для підтвердження цього необхідні подальші дослідження.

Відкриття вчених є важливим, враховуючи негативну статистику щодо колоректального раку, яка свідчить про те, що на нього хворіють все молодші люди. У США нещодавно було встановлено, що найбільш помітне зростання випадків таких онкопатологій спостерігається у дітей та підлітків, що викликає серйозне занепокоєння у медиків.