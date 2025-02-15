Популярный кисломолочный продукт защищает от рака

Группа исследователей из США и Японии представила новые научные данные о пользе йогурта для здоровья. В их исследовании указывается, что регулярное употребление этого кисломолочного продукта в течение длительного времени может снизить вероятность развития одного из наиболее опасных типов колоректального рака.

Йогурт изготавливается из натурального молока с добавлением закваски, содержащей культуры болгарской палочки и термофильного стрептококка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gut Microbes.

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На протяжении многих лет специалисты подчеркивают его положительное влияние на организм. Известно из научной литературы, что пробиотики, которые содержатся в йогурте, помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника, предотвращая воспалительные процессы и диарею.

Новое исследование пользой йогурта

Недавно была опубликована статья, в которой большая команда онкологов, иммунологов и других специалистов доказала, что употребление двух или более порций йогурта в неделю может иметь выраженный онкопротекторный эффект.

В основе нового исследования лежат данные из двух крупных длительных проектов: Nurses' Health Study (NHS) и Health Professionals Follow-up Study (HPFS), которые изучали влияние различных факторов, включая питание, на здоровье медицинских работников.

Участники регулярно (раз в два года) заполняли анкеты, в которых делились информацией о своем образе жизни, состоянии здоровья и других важных аспектах. Женщины-участницы были в возрасте от 30 до 55 лет в начале исследований в 1976 году, а мужчины – от 40 до 75 лет в 1986 году. Наблюдения продолжались до 2016 года.

Ученые проанализировали данные более чем 132 тысяч человек (87 379 женщин и 44 677 мужчин), изучив 3079 случаев колоректального рака среди них. Также были проанализированы образцы тканей участников с подтвержденным диагнозом.

Изначально статистический анализ не выявил связи между употреблением йогурта и общей заболеваемостью колоректальным раком. Однако, когда фокус был сосредоточен, выяснилось, что длительное употребление йогурта коррелирует с более низкой вероятностью возникновения злокачественных опухолей кишечника, положительных по бифидобактериям (Bifidobacterium).

Йогурт уменьшает риск колоректального рака

У людей, которые употребляли две или более порций продукта в неделю, риск столкнуться с такой онкопатологией был на 20% ниже. Эта тенденция была отмечена особенно в случаях рака проксимальной части толстой кишки, положительной по бифидобактериям. Этот тип опухоли возникает в правой части толстой кишки и характеризуется более высокой смертностью по сравнению с раком прямой кишки.

Авторы нового исследования предположили, что обнаруженный онкопротекторный эффект йогурта может быть связан с его положительным влиянием на микробиом кишечника. Однако для подтверждения этого необходимы дальнейшие исследования.

Открытие ученых является важным, учитывая негативную статистику по колоректальному раку, которая свидетельствует о том, что им болеют все более молодые люди. В США недавно было установлено, что наиболее заметный рост случаев таких онкопатологий наблюдается у детей и подростков, что вызывает серьезное беспокойство у медиков.