Ризик захворіти на деменцію залежить від місця проживання: вчені підозрюють інфекційний вплив

Сьогодні у світі понад 60 мільйонів людей живуть із деменцією – набутою втратою пам’яті та когнітивних здібностей. Останні наукові дослідження ставлять під сумнів спадковий характер деменції: розподіл випадків по регіонах більше нагадує епідеміологічні спалахи, притаманні інфекційним хворобам.

Близько половини всіх випадків деменції – це хвороба Альцгеймера, інша половина припадає на інші форми цього захворювання. Симптоми різних видів деменції подібні: значне зниження інтелекту, втрата особистості, а згодом і смерть, пише 24 Канал з посилання на JAMA Network.

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Деякі експерти зауважують, що за останні десятиліття захворюваність у людей одних і тих же вікових груп зросла, хоча це важко підтвердити через низький рівень діагностики у минулому столітті.

Географічний розподіл захворювання

Науковці проаналізували дані понад 1,27 мільйона американських ветеранів, щоб з’ясувати, у яких регіонах США деменція трапляється частіше. Середній вік учасників становив 73,9 року. Виявилося, що різниця у поширеності деменції між різними штатами сягає десятків відсотків.

Найнижчий рівень деменції зафіксовано у середньоатлантичному регіоні (11,2 випадки на 1000 людино-років). На південному сході цей показник зріс до 14,0 (це на 25% більше).

Північний схід показав рівень на 23 відсотки вищий, як і Скелясті гори. Південь – на 18% вище, Середній Захід та південноатлантична частина країни – на 12 відсотків вище. Причому коли дослідники спробували відокремити сільське населення від міського чи врахувати, що частота серцево-судинних захворювань у цих регіонах різна, результати не змінилися.

Такий "географічний" розподіл нетиповий для спадкових захворювань, які зазвичай мають схожу частоту по всій країні. Це змушує задуматися: можливо, причини деменції не мають генетичного підґрунтя?

Інфекції та деменція: чи є зв’язок

Останні роки науковці дедалі частіше звертають увагу на можливу роль вірусів та бактерій. Дослідження показують: у людей, які роблять щеплення проти грипу або вірусу Varicella zoster (вітрянка, оперізувальний лишай), ризик розвитку хвороби Альцгеймера значно нижчий, ніж у тих, хто не вакцинується. Є й інші цікаві спостереження: наприклад, зв’язок між хронічним пародонтитом (який часто спричиняє бактерія Porphyromonas gingivalis) і деменцією.

Якщо гіпотеза про інфекційну природу деменції підтвердиться, у медицини з’явиться шанс: потрібно ідентифікувати віруси й бактерії, які можуть пошкоджувати мозок, і розробити ефективні вакцини проти них. Це може стати справжнім проривом у боротьбі з хворобою, яка поступово стає однією з головних загроз для людства.