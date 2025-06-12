Риск заболеть деменцией зависит от места жительства: ученые подозревают инфекционное влияние
- Ученые обнаружили, что распространенность деменции среди американских ветеранов значительно отличается в зависимости от региона, что подвергает сомнению наследственный характер заболевания.
- Исследования указывают на возможную связь между вирусами и бактериями и риском развития деменции, что может открыть новые пути для лечения через вакцинацию.
- Результаты исследований показывают, что географические распределения деменции не соответствуют наследственным моделям, что может свидетельствовать об инфекционном влиянии.
Сегодня в мире более 60 миллионов людей живут с деменцией – приобретенной потерей памяти и когнитивных способностей. Последние научные исследования ставят под сомнение наследственный характер деменции: распределение случаев по регионам больше напоминает эпидемиологические вспышки, присущие инфекционным болезням.
Около половины всех случаев деменции – это болезнь Альцгеймера, остальная половина приходится на другие формы этого заболевания. Симптомы различных видов деменции сходны: значительное снижение интеллекта, потеря личности, а впоследствии и смерть, пишет 24 Канал со ссылкой на JAMA Network.
Также на тему Как потеря эмпатии может свидетельствовать о лобно-височной деменции
Некоторые эксперты отмечают, что за последние десятилетия заболеваемость у людей одних и тех же возрастных групп выросла, хотя это трудно подтвердить из-за низкого уровня диагностики в прошлом веке.
Географическое распределение заболевания
Ученые проанализировали данные более 1,27 миллиона американских ветеранов, чтобы выяснить, в каких регионах США деменция случается чаще. Средний возраст участников составлял 73,9 лет. Оказалось, что разница в распространенности деменции между различными штатами достигает десятков процентов.
Самый низкий уровень деменции зафиксирован в среднеатлантическом регионе (11,2 случая на 1000 человеко-лет). На юго-востоке этот показатель вырос до 14,0 (это на 25% больше).
Северо-восток показал уровень на 23 процента выше, как и Скалистые горы. Юг – на 18% выше, Средний Запад и южноатлантическая часть страны – на 12 процентов выше. Причем когда исследователи попытались отделить сельское население от городского или учесть, что частота сердечно-сосудистых заболеваний в этих регионах разная, результаты не изменились.
Такое "географическое" распределение нетипично для наследственных заболеваний, которые обычно имеют схожую частоту по всей стране. Это заставляет задуматься: возможно, причины деменции не имеют генетической подоплеки?
Инфекции и деменция: есть ли связь
Последние годы ученые все чаще обращают внимание на возможную роль вирусов и бактерий. Исследования показывают: у людей, которые делают прививки против гриппа или вируса Varicella zoster (ветрянка, опоясывающий лишай), риск развития болезни Альцгеймера значительно ниже, чем у тех, кто не вакцинируется. Есть и другие интересные наблюдения: например, связь между хроническим пародонтитом (который часто вызывает бактерия Porphyromonas gingivalis) и деменцией.
Если гипотеза об инфекционной природе деменции подтвердится, у медицины появится шанс: нужно идентифицировать вирусы и бактерии, которые могут повреждать мозг, и разработать эффективные вакцины против них. Это может стать настоящим прорывом в борьбе с болезнью, которая постепенно становится одной из главных угроз для человечества.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.