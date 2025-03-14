Постійна втома та авітаміноз: брак яких вітамінів призводить до виснаження

Згідно з дослідженням, 13,5% дорослих повідомляють, що майже щодня протягом трьох місяців відчувають себе "дуже втомленими" або "виснаженими". Медики визначили три ключові поживні речовини, дефіцит яких може знижувати рівень енергії.

Серед цих речовин виділяють вітамін D, вітамін B12 та омега-3 жирні кислоти. Також з’ясували, що жінки у віці 18 – 44 років стикаються з браком енергії на 20% частіше, ніж чоловіки. Причини втоми можуть бути пов’язані не лише з перевантаженням, але й з незбалансованим харчуванням та способом життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Uhealthy.

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Вітамін D

Майже половина українців (приблизно 40%) мають дефіцит вітаміну D, що проявляється хронічною втомою, слабкістю м’язів, болями в кістках і погіршенням настрою. Цей вітамін відіграє важливу роль в засвоєнні кальцію організмом, а також підтримує імунітет.

Основні джерела: жирна риба (наприклад, лосось, оселедець і сардини), яєчні жовтки, продукти, збагачені вітаміном D. Для тих, хто дотримується рослинної дієти, гарними варіантами стануть гриби (наприклад, лисички) та збагачене рослинне молоко.

Рекомендації щодо вживання: 600 МО (міжнародних одиниць) щодня для осіб віком від 1 до 70 років, 800 МО – для тих, хто старше 70 років. Наприклад, порція лосося вагою 150 грамів містить близько 800 МО. У разі дефіциту можливий приймання добавок за призначенням лікаря.

Вітамін B12

Дефіцит вітаміну B12 може призводити до анемії (зменшення кількості червоних кров’яних клітин, що переносять кисень) і хронічної втоми. Вітамін B12 необхідний для енергетичних процесів та підтримання здоров’я нервової системи. Ризик його браку зростає у літніх людей, вагітних жінок, веганів і осіб із проблемами шлунково-кишкового тракту.

Основні джерела вітаміну B12: м’ясо, риба, яйця та молочні продукти. Для веганів ідеальним варіантом стануть добавки. Добова норма: 2,4 мкг (наприклад, 85 грамів тунця). Хоча добавки ефективні, краще надавати перевагу повноцінним продуктам, оскільки вони забезпечують організм комплексом корисних речовин.

Омега-3 жирні кислоти

За даними досліджень, 80 – 87% дорослих не отримують достатньої кількості омега-3 жирних кислот, що відображається на роботі мозку, настрої та розумових здібностях, а також викликає втому.

Омега-3 містяться в жирній рибі (скумбрія, лосось, оселедець). Для тих, хто дотримується рослинного раціону, джерелами можуть бути льняне насіння, чіа чи волоські горіхи, хоча засвоєння рослинних омега-3 значно нижче.

Наприклад, мелене льняне насіння засвоюється ефективніше цільного, оскільки його оболонка зруйнована. Точної добової норми поки немає, але 2 порції жирної риби на тиждень (приблизно 200 – 300 грамів) забезпечують базову потребу.

Вплив алкоголю

Алкоголь посилює відчуття втоми, оскільки порушує обмін речовин і знижує засвоєння вітамінів групи B, а також уповільнює використання вуглеводів і жирів для отримання енергії. Навіть помірні дози можуть викликати втрату сил.

Корисні звички

Окрім правильного харчування, для підвищення рівня енергії важливо звернути увагу на такі аспекти:

Сонячне світло: 15 – 30 хвилин перебування на сонці (залежно від регіону та пори року) сприяють синтезу вітаміну D.

Фізична активність: 150 хвилин помірних вправ на тиждень (наприклад, ходьба, велосипед і плавання) покращують кровообіг і стимулюють вироблення ендорфінів – гормонів щастя. Наприклад, щоденні прогулянки по 30 хвилин протягом 5 днів.

Якісний сон: сон тривалістю 7 – 9 годин допомагає організму відновлюватися. Рекомендується уникати використання гаджетів за 30 – 60 хвилин до сну, оскільки синє світло екрана пригнічує вироблення мелатоніну – гормону сну.

Зменшення стресу: медитація або легкі розтяжки перед сном допоможуть розслабитися.

Експерти зазначають, що змінюючи спосіб життя і раціон, а також вводячи корисні звички, можна істотно зменшити втому. Збалансований підхід до харчування, фізичної активності та відпочинку сприяє покращенню загального самопочуття та підвищенню енергії.