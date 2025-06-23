Лікарі підозрюють, що тривале захоплення електронними сигаретами могло зіграти вирішальну роль у розвитку смертельної патології, попри те, що чоловік кинув палити звичайні сигарети понад десять років тому, пише 24 Канал з посилання на American Journal of Case Reports.

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Агресивний рак легенів

За даними медиків, пацієнт вживав традиційні сигарети приблизно десять років, а потім повністю перейшов на електронні пристрої – його "вейперський стаж" перевищував 11 років. Протягом цього часу чоловік регулярно проходив медичні обстеження, і останній рентген не виявляв відхилень.

Однак у 2020 році його стан різко погіршився: з’явилися кровохаркання, сильна задишка, втрата ваги та болі в грудях. Діагноз був вкрай тяжким – недрібноклітинний рак легень, а саме швидко прогресуюча плоскоклітинна карцинома. На момент звернення пухлина вже вразила серце, що унеможливило хірургічне лікування. Екстрена хіміотерапія не допомогла – чоловік помер через три місяці.

Автори публікації наголошують, що наразі неможливо довести пряму причинно-наслідкову залежність між вейпінгом і розвитком цього виду раку. Проте випадок викликає серйозне занепокоєння серед фахівців.

Безпечність вейпінгу

Раніше у США вже фіксувалися серйозні ураження легень, пов’язані з використанням електронних сигарет. У 2019 році тисячі американців постраждали через токсичні добавки у рідинах з ТГК – основним психоактивним компонентом канабісу.

Також відомо, що ароматизатори для електронних сигарет здатні провокувати рідкісні захворювання дихальної системи. Однак вперше йдеться про можливий зв’язок між вейпінгом і виникненням саме раку легень.

Поки що великі дослідження не підтверджують підвищеного ризику онкології у тих, хто ніколи не палив тютюн, але використовує вейпи. Згідно з наявними даними, паріння дійсно завдає організму меншої шкоди, ніж куріння звичайних сигарет.

Водночас фахівці наполягають на необхідності подальших досліджень – щоб з’ясувати, які компоненти пари можуть мати канцерогенні властивості і як вони впливають на організм у довгостроковій перспективі.

Особливо насторожує лікарів той факт, що пацієнт був відносно молодим (переважно такі діагнози трапляються у людей старших 65 років), хвороба розвивалася блискавично, а інших очевидних факторів ризику у чоловіка не було.

Цей випадок змушує знову задуматися про потенційні ризики навіть сучасних альтернатив курінню. Медики застерігають: навіть якщо ви давно відмовилися від тютюну, вейпінг може мати небезпеку для здоров’я.