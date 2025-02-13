Викривлення носової перегородки: що робити та які наслідки без лікування

При викривленій носовій перегородці вона може зміщуватися вліво або вправо, внаслідок чого одна з ніздрів стає менша за іншу, і це може ускладнювати дихання. У людей з такою проблемою часто спостерігаються носові кровотечі, навіть без зовнішніх причин.

Викривлення перегородки може бути як вродженим, так і набутим, наприклад, внаслідок травм, коли м’яч під час гри у футбол потрапляє в ніс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Основні симптоми викривлення носової перегородки

Не завжди викривлення носової перегородки супроводжується симптомами. Багато людей можуть навіть не підозрювати про наявність такої проблеми. Якщо ж симптоми все ж таки проявляються, вони можуть бути такими:

часта закладеність носа;

носові кровотечі;

хропіння;

гучне дихання;

синусит;

апное під час сну — короткочасні зупинки дихання вночі.

Як проводиться діагностика викривленої перегородки

Для діагностики викривлення носової перегородки лікар збирає анамнез і проводить огляд носа з використанням спеціального ліхтарика або інших інструментів.

Лікування та усунення симптомів викривленої перегородки

Симптоматична терапія

Для полегшення стану лікар може порекомендувати такі засоби:

Протинабрякові препарати. Вони допомагають зменшити набряк у носі та полегшити дихання. Такі засоби можуть бути у формі крапель або таблеток. Однак їх не можна використовувати довгий час, оскільки це може викликати звикання, а після припинення приймання симптоми можуть посилитися.

Вони допомагають зменшити набряк у носі та полегшити дихання. Такі засоби можуть бути у формі крапель або таблеток. Однак їх не можна використовувати довгий час, оскільки це може викликати звикання, а після припинення приймання симптоми можуть посилитися. Антигістамінні препарати. Ці засоби призначені для запобігання закладеності носа і нежитю.

Ці засоби призначені для запобігання закладеності носа і нежитю. Стероїдні краплі для носа. Вони зменшують запалення та набряк слизової оболонки носа.

Септопластика

Якщо симптоматичне лікування не приносить помітних результатів, лікар може запропонувати провести септопластику – операцію, спрямовану на корекцію форми носової перегородки. Під час цієї процедури хірург вирівнює перегородку, усуваючи викривлення.

Результати операції можуть бути різними: в деяких випадках симптоми можуть повністю зникнути, в інших – частково зберегтися. Це залежить від ступеня викривлення перегородки.