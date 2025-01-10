Болить не там, де відчувається: що таке відображений біль

Відображений біль — це ситуація, коли дискомфорт виникає в області, не пов’язаній з ушкодженням. Це може бути викликано проблемами в інших органах – такий біль називається вісцеральною. Якщо ж болять глибокі тканини, такі як м’язи і суглоби, це соматичний біль.

Як ми відсуваємо біль

В тканинах і органах нашого тіла є больові рецептори, які активуються при ушкодженнях і надсилають сигнали по нервах до спинного мозку. З цього моменту інформація передається на інший нейрон і далі направляється до таламуса, розташованого в головному мозку, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.

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Таламус розподіляє інформацію про больові сигнали й передає її в кілька ділянок головного мозку:

чутливу кору, що відповідає за сприйняття больових відчуттів у різних частинах тіла;

лімбічну систему, яка регулює емоційний фон;

кору лобних частин, що відповідає за мислення та прийняття рішень.

Мозок обробляє отримані дані та надсилає відповідні сигнали назад по нервових шляхах до спинного мозку, що призводить до реакцій на біль. Кожна людина сприймає біль по-різному.

Відображений біль

Іноді біль відчувається не в тому місці, де його джерело. Вчені поки не встановили точний механізм цього явища, але припускають наступні причини:

Нервові шляхи різних ділянок тіла, з’єднані на рівні спинного мозку і таламуса, призводять до того, що мозок інтерпретує сигнал з внутрішніх органів як біль зі спини або живота. Тривала передача больових імпульсів до нейронів спинного і головного мозку може викликати їхню надмірну збудливість, що призводить до ілюзії болю в інших ділянках тіла.

Найпоширеніші види відображеного болю

Ця взаємодія нервових шляхів ускладнює діагностику джерела болю. Наприклад, при серцевому нападі біль може відчуватися в лівій руці, нижній щелепі, зубах і верхній частині спини, що ускладнює розпізнавання небезпеки.

Проблеми з яєчниками можуть проявлятися болями в спині, що також ускладнює визначення причини болю. Болі в області шлунка, дванадцятипалої кишки та підшлункової залози можуть "віддаватися" в нижній частині спини нижче лопаток.

Біль від печінки може відображатися в правому плечі та області над ключицею або навіть викликати симптоми міжреберної невралгії з правого боку, коли спостерігається біль вздовж нижніх міжреберних проміжків.

Головний біль, викликаний холодом, також належать до відображеного болю. Наприклад, під час вживання морозива або холодних напоїв імпульси, що йдуть від горла, можуть викликати дискомфорт за очима, в області темені та потилиці.

При проблемах зі скронево-нижньощелепним суглобом може здаватися, що болить зуб або обличчя.

Якщо хвороба розвивається стрімко, наприклад, при інфаркті, біль може супроводжуватися слабкістю, холодним потом і задишкою, що змушує людину не зволікати з медичною допомогою. Але іноді, коли грудна клітина або спина болять довгий час без інших симптомів, важко зрозуміти, чи пов’язана проблема з внутрішніми органами.

Тому, якщо лікар рекомендує пройти обстеження через біль у спині, варто виконати його рекомендації – іноді єдиний спосіб підтвердити, що джерело болю не є небезпечним, – це виключити інші можливі причини.