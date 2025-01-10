Как мы отодвигаем боль

В тканях и органах нашего тела есть болевые рецепторы, которые активируются при повреждениях и посылают сигналы по нервам к спинному мозгу. С этого момента информация передается на другой нейрон и далее направляется к таламусу, расположенного в головном мозге, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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Таламус распределяет информацию о болевых сигналах и передает ее в несколько участков головного мозга:

чувствительную кору, отвечающую за восприятие болевых ощущений в разных частях тела;

лимбическую систему, которая регулирует эмоциональный фон;

кору лобных частей, отвечающую за мышление и принятие решений.

Мозг обрабатывает полученные данные и отправляет соответствующие сигналы обратно по нервным путям к спинному мозгу, что приводит к реакциям на боль. Каждый человек воспринимает боль по-разному.

Отраженная боль

Иногда боль ощущается не в том месте, где ее источник. Ученые пока не установили точный механизм этого явления, но предполагают следующие причины:

Нервные пути разных участков тела, соединены на уровне спинного мозга и таламуса, приводят к тому, что мозг интерпретирует сигнал из внутренних органов как боль со спины или живота. Длительная передача болевых импульсов к нейронам спинного и головного мозга может вызвать их чрезмерную возбудимость, что приводит к иллюзии боли в других участках тела.

Самые распространенные виды отраженной боли

Это взаимодействие нервных путей затрудняет диагностику источника боли. Например, при сердечном приступе боль может ощущаться в левой руке, нижней челюсти, зубах и верхней части спины, что затрудняет распознавание опасности.

Проблемы с яичниками могут проявляться болями в спине, что также затрудняет определение причины боли. Боли в области желудка, двенадцатиперстной кишки та поджелудочной железы могут "отдаваться" в нижней части спины ниже лопаток.

Боль от печени может отображаться в правом плече и области над ключицей или даже вызывать симптомы межреберной невралгии с правой стороны, когда наблюдается боль вдоль нижних межреберных промежутков.

Головная боль, вызванная холодом, также относятся к отраженной боли. Например, во время употребления мороженого или холодных напитков импульсы, идущие от горла, могут вызывать дискомфорт за глазами, в области темени и затылка.

При проблемах со височно-нижнечелюстным суставом может казаться, что болит зуб или лицо.

Если болезнь развивается стремительно, например, при инфаркте, боль может сопровождаться слабостью, холодным потом и одышкой, что заставляет человека не медлить с медицинской помощью. Но иногда, когда грудная клетка или спина болят долгое время без других симптомов, трудно понять, связана ли проблема с внутренними органами.

Поэтому, если врач рекомендует пройти обследование из-за боли в спине, стоит выполнить его рекомендации – иногда единственный способ подтвердить, что источник боли не является опасным, – это исключить другие возможные причины.