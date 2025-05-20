Зменшує ризик смерті вдвічі: знайшли простий спосіб покращити здоровʼя

Щоб покращити своє здоров’я, зовсім не обов’язково починати з марафонських дистанцій. У нещодавньому дослідженні вчені виявили: якщо хоча б 30 хвилин сидіння замінити прогулянкою, ризик передчасної смерті можна зменшити удвічі.

Результати дослідження свідчать, що навіть невелике збільшення щоденної фізичної активності значно знижує ймовірність серйозних проблем зі здоров’ям, повідомляє 24 Канал з посилання на Daily Mail.

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Фізична активність – запорука здоров'я

Люди, які заміняли сидіння на легкі фізичні навантаження – наприклад, прибирання чи звичайну ходьбу – зменшували ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 50%. А ті, хто обирав більш енергійні вправи, такі як біг підтюпцем, знижували цей показник уже на 61%.

Навіть проста заміна 30 хвилин сидіння додатковим сном приносить користь: ризик госпіталізації чи летальних ускладнень зменшується приблизно на одну шосту.

Під час дослідження фахівці встановили: серед людей із найменшим рівнем активності ймовірність померти протягом наступного року була у 2,5 раза вищою, ніж у тих, хто хоча б трохи регулярно рухався.

Автори наголошують: ці висновки однаково важливі як для пацієнтів із серцевими захворюваннями, так і для цілком здорових людей. Будь-яке, навіть мінімальне, збільшення рухливості може стати вирішальним для здоров’я.

Ми показали, що не потрібно ставати марафонцем, щоб відчути користь. Серце, як і будь-який м’яз, стає сильнішим під час руху. Чим сильніше серце, тим ефективніше воно перекачує кров, допомагаючи підтримувати нормальний рівень холестерину й тиску,

– розповіла Кейт Діас, фізіологиня і провідна авторка цього дослідження.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні, опублікованому в журналі Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, взяли участь 609 людей із серцевими хворобами. Після виписки з лікарні їм видавали спеціальні пристрої, які фіксували рівень активності протягом 30 днів. Згодом науковці ще рік спостерігали за станом пацієнтів. За цей час помер майже кожен десятий учасник (50 людей).

Дані показали: найактивніші пацієнти в середньому щодня приділяли 144 хвилини легкій активності (наприклад, ходьбі), 25 хвилин – вправам середньої чи високої інтенсивності, спали по 8,5 годин і близько 12 годин сиділи. Найменш активні учасники майже 16 годин на добу сиділи, на легкі вправи витрачали лише 82 хвилини, на більш інтенсивні – менш як три хвилини, а спали близько 6,5 годин на добу.

Сьогодні фахівці радять присвячувати щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичній активності середньої інтенсивності (наприклад, швидкій ходьбі чи роботі в саду) або 75 хвилин – інтенсивній (наприклад, плаванню чи їзді на велосипеді).