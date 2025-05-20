Уменьшает риск смерти вдвое: нашли простой способ улучшить здоровье

Чтобы улучшить свое здоровье, совсем не обязательно начинать с марафонских дистанций. В недавнем исследовании ученые обнаружили: если хотя бы 30 минут сидения заменить прогулкой, риск преждевременной смерти можно уменьшить вдвое.

Результаты исследования свидетельствуют, что даже небольшое увеличение ежедневной физической активности значительно снижает вероятность серьезных проблем со здоровьем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Физическая активность – залог здоровья

Люди, которые заменяли сидение на легкие физические нагрузки – например, уборку или обычную ходьбу – уменьшали риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 50%. А те, кто выбирал более энергичные упражнения, такие как бег трусцой, снижали этот показатель уже на 61%.

Даже простая замена 30 минут сидения дополнительным сном приносит пользу: риск госпитализации или летальных осложнений уменьшается примерно на одну шестую.

В ходе исследования специалисты установили: среди людей с наименьшим уровнем активности вероятность умереть в течение следующего года была в 2,5 раза выше, чем у тех, кто хотя бы немного регулярно двигался.

Авторы отмечают: эти выводы одинаково важны как для пациентов с сердечными заболеваниями, так и для вполне здоровых людей. Любое, даже минимальное, увеличение подвижности может стать решающим для здоровья.

Мы показали, что не нужно становиться марафонцем, чтобы ощутить пользу. Сердце, как и любая мышца, становится сильнее во время движения. Чем сильнее сердце, тем эффективнее оно перекачивает кровь, помогая поддерживать нормальный уровень холестерина и давления,

– рассказала Кейт Диас, физиолог и ведущий автор этого исследования.

Как происходило исследование

В исследовании, опубликованном в журнале Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, приняли участие 609 человек с сердечными болезнями. После выписки из больницы им выдавали специальные устройства, которые фиксировали уровень активности в течение 30 дней. Впоследствии ученые еще год наблюдали за состоянием пациентов. За это время умер почти каждый десятый участник (50 человек).

Данные показали: самые активные пациенты в среднем ежедневно уделяли 144 минуты легкой активности (например, ходьбе), 25 минут – упражнениям средней или высокой интенсивности, спали по 8,5 часов и около 12 часов сидели. Наименее активные участники почти 16 часов в сутки сидели, на легкие упражнения тратили лишь 82 минуты, на более интенсивные – менее трех минут, а спали около 6,5 часов в сутки.

Сегодня специалисты советуют посвящать не менее 150 минут в неделю физической активности средней интенсивности (например, быстрой ходьбе или работе в саду) или 75 минут – интенсивной (например, плаванию или езде на велосипеде).