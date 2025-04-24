Ученые проанализировали данные 17 500 людей в разные периоды их жизни и подчеркнули важность иммунной системы, связанной с геном TCF7, сообщает 24 Канал со ссылкой на Medical Xpress.

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Ген долголетия

Этот ген играет ключевую роль в поддержании регенеративного потенциала иммунных клеток, что способствует здоровому старению и увеличению продолжительности жизни. Иммунная устойчивость эффективно борется с тремя главными факторами старения: хроническим воспалением, снижением активности иммунной системы и смертью клеток.

Этот защитный механизм смягчает биологические процессы старения, улучшая шансы на выживание. Например, у 40-летних людей с низким уровнем иммунной устойчивости риск смертности в 9,7 раза выше, чем у 55-летних с оптимальной устойчивостью.

Иммунитет – залог здорового старения

Поддержание высокого уровня иммунной резистентности позволяет организму сохранять иммунный профиль, характерный для молодости, независимо от возраста. Это также усиливает эффективность вакцин и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и тяжелых инфекций.

Средний возраст (от 40 до 70 лет) является критическим периодом для достижения долголетия, поскольку иммунная резистентность уменьшает смертность на 69% в этот промежуток времени. Однако после 70 лет показатели смертности в группах с разным уровнем резистентности становятся почти одинаковыми, что указывает на естественные биологические ограничения продолжительности жизни.