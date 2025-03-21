Що додати до раціону, щоб уповільнити старіння
- Швейцарські вчені виявили, що регулярне вживання Омега-3, вітаміну D і фізичної активності може уповільнити біологічне старіння і зменшити ризик хронічних захворювань.
- Дослідження за участю 777 добровольців показало, що щоденний прийом Омега-3 може сповільнити старіння до 4 місяців, особливо в поєднанні з вітаміном D і фізичними вправами.
Швейцарські вчені з’ясували, що регулярне вживання Омега-3 може сповільнити процес біологічного старіння. А комбінація Омега-3, вітаміну D та фізичних вправ –є ефективним спосіб уповільнити старіння, зміцнити імунітет і зменшити ризик хронічних захворювань
Дослідження підтвердило, що поєднання Омега-3, вітаміну D і фізичної активності має захисний ефект і може допомогти знизити ризик вікових захворювань, інформує 24 Канал.
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Деталі дослідження
В експерименті взяли участь 777 добровольців зі Швейцарії. Протягом кількох років учасники:
- Приймали 1 грам Омега-3 щодня
- Отримували 2000 МО вітаміну D
- Виконували фізичні вправи по 30 хвилин тричі на тиждень
Результати аналізу крові за епігенетичними годинниками показали, що щоденний прийом Омега-3 може сповільнити біологічне старіння до 4 місяців. Найкращий ефект спостерігався у тих, хто поєднував Омега-3, вітамін D і регулярні фізичні навантаження.
Як Омега-3 впливає на організм
- Підтримує клітини. Омега-3 позитивно впливає на мітохондрії – органели, що відповідають за енергетичний обмін. Коли їхня функція порушується, клітини старіють швидше.
- Захищає хромосоми. Вона уповільнює скорочення теломерів – ділянок ДНК, що визначають тривалість життя клітини.
- Зміцнює імунітет та серце. Омега-3 знижує ризик серцево-судинних захворювань та має потужні протизапальні властивості.
- Підтримує мозок. Вона покращує когнітивні функції та захищає нервові клітини від дегенерації.
У яких продуктах є Омега-3Отримати цінні поліненасичені жирні кислоти можна з: жирної риби (лосось, тунець, оселедець, скумбрія); авокадо, горіхів та насіння льону; яєць; оливкової олії; морепродуктів.
Зауважте. Якщо раціон не містить достатньо Омега-3, можна приймати добавки. Однак їхню дозу має призначити лікар. Для оцінки потреби у добавках медики рекомендують зробити ліпідограму або Омега-3 індекс.
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