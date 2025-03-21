Что добавить в рацион, чтобы замедлить старение

Швейцарские ученые выяснили, что регулярное употребление Омега-3 может замедлить процесс биологического старения. А комбинация Омега-3, витамина D и физических упражнений является эффективным способ замедлить старение, укрепить иммунитет и уменьшить риск хронических заболеваний

Исследование подтвердило, что сочетание Омега-3, витамина D и физической активности имеет защитный эффект и может помочь снизить риск возрастных заболеваний, информирует 24 Канал.

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Детали исследования

В эксперименте приняли участие 777 добровольцев из Швейцарии. В течение нескольких лет участники:

Принимали 1 грамм Омега-3 ежедневно

Получали 2000 МЕ витамина D

Выполняли физические упражнения по 30 минут трижды в неделю

Результаты анализа крови по эпигенетическим часам показали, что ежедневный прием Омега-3 может замедлить биологическое старение до 4 месяцев. Наилучший эффект наблюдался у тех, кто сочетал Омега-3, витамин D и регулярные физические нагрузки.

Как Омега-3 влияет на организм

Поддерживает клетки . Омега-3 положительно влияет на митохондрии – органеллы, отвечающие за энергетический обмен. Когда их функция нарушается, клетки стареют быстрее.

. Омега-3 положительно влияет на митохондрии – органеллы, отвечающие за энергетический обмен. Когда их функция нарушается, клетки стареют быстрее. Защищает хромосомы. Она замедляет сокращение теломеров – участков ДНК, определяющих продолжительность жизни клетки.

Она замедляет сокращение теломеров – участков ДНК, определяющих продолжительность жизни клетки. Укрепляет иммунитет и сердце . Омега-3 снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и обладает мощными противовоспалительными свойствами.

. Омега-3 снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и обладает мощными противовоспалительными свойствами. Поддерживает мозг. Она улучшает когнитивные функции и защищает нервные клетки от дегенерации.

В каких продуктах есть Омега-3 Получить ценные полиненасыщенные жирные кислоты можно из: жирной рыбы (лосось, тунец, сельдь, скумбрия); авокадо, орехов и семян льна; яиц; оливкового масла; морепродуктов.

Заметьте. Если рацион не содержит достаточно Омега-3, можно принимать добавки. Однако их дозу должен назначить врач. Для оценки потребности в добавках медики рекомендуют сделать липидограмму или Омега-3 индекс.