Одеські медики провели унікальну операцію на серці немовля
- Одеські медики успішно імплантували електрод шестимісячному немовляті для відновлення серцевого ритму після ускладнень від тетради Фалло.
- Ця операція стала історичним проривом у кардіохірургії, привернувши увагу міжнародних експертів, і одеських лікарів запросили до Чиказького університету для публікації.
- Унікальність випадку полягала в тому, що дитина важила лише 6 кг, ставши найменшою за вагою пацієнтом у світі, якій провели таку складну маніпуляцію.
Медики Одещини провели унікальну операцію шестимісячному немовляті – вони успішно імплантували електрод, який допоміг відновити природний серцевий ритм малюка.
Про цей унікальний випадок повідомили в Одеській обласній клінічній лікарні, передає 24 Канал.
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Унікальна операція на серці немовля
Через вроджену патологію серця – тетраду Фалло – дитині була потрібна складна операція. Проте після її проведення виникло ускладнення: серце немовляти скорочувалося лише 70 разів на хвилину, тоді як нормою для цієї вікової групи є 120 ударів. Такий стан становив серйозну загрозу для життя.
Це означало одне – кожна хвилина зволікання могла коштувати життя,
– зазначили в лікарні.
Медики ухвалили рішення негайно встановити спеціальний електрод у провідну систему серця, щоб повернути фізіологічний ритм.
Особливістю цього випадку стало те, що малюк на час операції важив лише 6 кілограмів. За словами одеських лікарів, це найменша за вагою дитина у світі, якій вдалося успішно провести таку складну маніпуляцію.
"І це стало можливим завдяки досвіду та блискучій командній роботі одеських лікарів. Сьогодні цей маленький боєць дихає рівно, його серце б’ється у правильному ритмі. Він отримав шанс на повноцінне та якісне життя", – відзначили фахівці лікарні.
В Департаменті охорони здоров’я Одеської ОДА досягнення одеських медиків назвали "історичним проривом у сфері кардіохірургії". Інтерес до цього випадку мають міжнародні експерти. Зокрема, одеських лікарів запросили до Чиказького університету для публікації опису процедури у провідних медичних журналах.
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