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Здоровʼя 24 Медицина Одеські медики провели унікальну операцію на серці немовля
31 березня, 14:01
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Одеські медики провели унікальну операцію на серці немовля

Олександр Бевза
Основні тези
  • Одеські медики успішно імплантували електрод шестимісячному немовляті для відновлення серцевого ритму після ускладнень від тетради Фалло.
  • Ця операція стала історичним проривом у кардіохірургії, привернувши увагу міжнародних експертів, і одеських лікарів запросили до Чиказького університету для публікації.
  • Унікальність випадку полягала в тому, що дитина важила лише 6 кг, ставши найменшою за вагою пацієнтом у світі, якій провели таку складну маніпуляцію.

Медики Одещини провели унікальну операцію шестимісячному немовляті – вони успішно імплантували електрод, який допоміг відновити природний серцевий ритм малюка.

Про цей унікальний випадок повідомили в Одеській обласній клінічній лікарні, передає 24 Канал.

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Унікальна операція на серці немовля

Через вроджену патологію серця – тетраду Фалло – дитині була потрібна складна операція. Проте після її проведення виникло ускладнення: серце немовляти скорочувалося лише 70 разів на хвилину, тоді як нормою для цієї вікової групи є 120 ударів. Такий стан становив серйозну загрозу для життя.

Це означало одне – кожна хвилина зволікання могла коштувати життя,
– зазначили в лікарні.

Медики ухвалили рішення негайно встановити спеціальний електрод у провідну систему серця, щоб повернути фізіологічний ритм.

Особливістю цього випадку стало те, що малюк на час операції важив лише 6 кілограмів. За словами одеських лікарів, це найменша за вагою дитина у світі, якій вдалося успішно провести таку складну маніпуляцію.

"І це стало можливим завдяки досвіду та блискучій командній роботі одеських лікарів. Сьогодні цей маленький боєць дихає рівно, його серце б’ється у правильному ритмі. Він отримав шанс на повноцінне та якісне життя", – відзначили фахівці лікарні.

В Департаменті охорони здоров’я Одеської ОДА досягнення одеських медиків назвали "історичним проривом у сфері кардіохірургії". Інтерес до цього випадку мають міжнародні експерти. Зокрема, одеських лікарів запросили до Чиказького університету для публікації опису процедури у провідних медичних журналах.

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