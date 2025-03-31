Одесские медики провели уникальную операцию на сердце младенца
- Одесские медики успешно имплантировали электрод шестимесячному младенцу для восстановления сердечного ритма после осложнений от тетрады Фалло.
- Эта операция стала историческим прорывом в кардиохирургии, привлекая внимание международных экспертов, и одесских врачей пригласили в Чикагский университет для публикации.
- Уникальность случая заключалась в том, что ребенок весил всего 6 кг, став самым маленьким по весу пациентом в мире, которому провели такую сложную манипуляцию.
Медики Одесской области провели уникальную операцию шестимесячному младенцу –они успешно имплантировали электрод, который помог восстановить естественный сердечный ритм малыша.
Об этом уникальном случае сообщили в Одесской областной клинической больнице, передает 24 Канал.
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Уникальная операция на сердце младенца
Из-за врожденной патологии сердца – тетраду Фалло – ребенку требовалась сложная операция. Однако после ее проведения возникло осложнение: сердце младенца сокращалось лишь 70 раз в минуту, тогда как нормой для этой возрастной группы является 120 ударов. Такое состояние представляло серьезную угрозу для жизни.
Это означало одно – каждая минута промедления могла стоить жизни,
– отметили в больнице.
Медики приняли решение немедленно установить специальный электрод в проводящую систему сердца, чтобы вернуть физиологический ритм.
Особенностью этого случая стало то, что малыш на время операции весил всего 6 килограммов. По словам одесских врачей, это самый маленький по весу ребенок в мире, которому удалось успешно провести такую сложную манипуляцию.
"И это стало возможным благодаря опыту и блестящей командной работе одесских врачей. Сегодня этот маленький боец дышит ровно, его сердце бьется в правильном ритме. Он получил шанс на полноценную и качественную жизнь", – отметили специалисты больницы.
В Департаменте здравоохранения Одесской ОГА достижения одесских медиков назвали "историческим прорывом в сфере кардиохирургии". Интерес к этому случаю имеют международные эксперты. В частности, одесских врачей пригласили в Чикагский университет для публикации описания процедуры в ведущих медицинских журналах.
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