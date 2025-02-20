Контракт укладається на рік

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі телемарафону роз'яснив умови, за яких медичним працівникам можуть зняти бронь, а також до чого потрібно бути готовим.

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Основний момент полягає в тому, що контракт укладається на один рік. Це означає, що медичний працівник служитиме виключно на медичній посаді, а через рік повернеться,

— пояснив міністр.

Також Ляшко повідомив, що Міноборони планує впровадити систему ротації медичних працівників у лавах ЗСУ, аби забезпечити регулярне повернення медиків через рік служби і можливість призиву нових кадрів.

Скільки працівників зможуть бронювати лікарні

Що стосується приватних медичних установ, то вони можуть бронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників, якщо нададуть належні обґрунтування залежно від національних або регіональних критеріях. Якщо ж приватні медзаклади хочуть бронювати більше працівників, вони повинні підтвердити необхідність цього відповідними документами.

Ляшко підкреслив, що механізм зняття броні розроблений таким чином, щоб забезпечити баланс між потребами Збройних сил України та цивільних лікарень. Для формування нових медичних бригад необхідні фахівці з одних спеціальностей, а для доукомплектування військових госпіталів — з інших.

Наша головна мета – щоб висококваліфіковані та вузькоспеціалізовані кадри потрапляли туди, де вони найбільше потрібні,

– зазначив міністр.

Довідково. 6 лютого 2025 року МОЗ і Медичні сили Збройних сил погодили механізм зняття броні з окремих медичних працівників. Відповідно, списки медиків, яких потрібно звільнити від броні, формуватиме МОЗ, а подання про розбронювання подають керівники медичних установ.