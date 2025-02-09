Чи захищають вікна від ультрафіолету і чому водії в групі ризику раку шкіри

Учені провели дослідження, щоб точно встановити, скільки ультрафіолетового випромінювання може проникати через різні типи скла та коли це підвищує ризик розвитку раку шкіри.

Роботу представила доцентка кафедри медичних наук австралійського Університету Вуллонгонга Тереза Ларкін, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert. Учена виявила, що сонячні опіки можна отримати навіть перебуваючи в автомобілі або всередині приміщення з зачиненими вікнами.

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Деталі дослідження

Щоб зрозуміти, чому скло не є надійним захистом, дослідниця роз'яснила різницю між UVA і UVB-променями.

UVA-промені проникають глибше в шкіру, сприяючи старінню шкіри та гіперпігментації, а також підвищують ризик розвитку раку.

проникають глибше в шкіру, сприяючи старінню шкіри та гіперпігментації, а також підвищують ризик розвитку раку. UVB-промені, в свою чергу, більше впливають на поверхню шкіри, викликаючи опіки і пошкодження, і є основною причиною катаракти.

Довідково. Загалом, близько 95% ультрафіолетового випромінювання, яке досягає Землі, складають UVA-промені, а 5% — UVB-промені.

Особливо у групі ризику – водії

Ультрафіолетові промені можуть проникати через бокові вікна автомобілів, а також через вікна будинків і офісів, збільшуючи ризик раку шкіри. Багато людей проводять значну кількість часу в машині, піддаючи свою шкіру впливу UVA-випромінювання через бокові вікна, яке зазвичай непомітне, але все ж має шкідливий вплив. Лобове скло автомобіля зазвичай має кращий захист від ультрафіолету.

Дослідження виявило, що у водіїв, які сидять зліва, частіше діагностують рак шкіри на лівій стороні тіла (шкіра голови, руки і ноги), зокрема в 20 разів більше випадків на руці. Така ж тенденція спостерігається і в Австралії, але для водіїв з правого боку.

Що стосується вікон у будинках та офісах, то вони можуть бути кращим захистом від ультрафіолетового випромінювання, ніж звичайні житлові вікна. Річ у тім, що вікна офісних будівель часто мають подвійне скло та тоновані вікна, що відображають частину ультрафіолету.