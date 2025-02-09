Защищают ли окна от ультрафиолета и почему водители в группе риска рака кожи

Ученые провели исследование, чтобы точно установить, сколько ультрафиолетового излучения может проникать через различные типы стекла и когда это повышает риск развития рака кожи.

Работу представила доцент кафедры медицинских наук австралийского Университета Вуллонгонга Тереза Ларкин, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert. Ученая обнаружила, что солнечные ожоги можно получить даже находясь в автомобиле или внутри помещения с закрытыми окнами.

Смотрите также Какие существуют самые эффективные методы лечения облысения

Детали исследования

Чтобы понять, почему стекло не является надежной защитой, исследовательница разъяснила разницу между UVA и UVB-лучами.

UVA-лучи проникают глубже в кожу, способствуя старению кожи и гиперпигментации, а также повышают риск развития рака.

проникают глубже в кожу, способствуя старению кожи и гиперпигментации, а также повышают риск развития рака. UVB-лучи, в свою очередь, больше воздействуют на поверхность кожи, вызывая ожоги и повреждения, и являются основной причиной катаракты.

Справочно. В общем, около 95% ультрафиолетового излучения, которое достигает Земли, составляют UVA-лучи, а 5% - UVB-лучи.

Особенно в группе риска – водители

Ультрафиолетовые лучи могут проникать через боковые окна автомобилей, а также через окна домов и офисов, увеличивая риск рака кожи. Многие люди проводят значительное количество времени в машине, подвергая свою кожу воздействию UVA-излучения через боковые окна, которое обычно незаметно, но все же имеет вредное воздействие. Лобовое стекло автомобиля обычно имеет лучшую защиту от ультрафиолета.

Исследование выявило, что у водителей, которые сидят слева, чаще диагностируют рак кожи на левой стороне тела (кожа головы, руки и ноги), в частности в 20 раз больше случаев на руке. Такая же тенденция наблюдается и в Австралии, но для водителей с правой стороны.

Что касается окон в домах и офисах, то они могут быть лучшей защитой от ультрафиолетового излучения, чем обычные жилые окна. Дело в том, что окна офисных зданий часто имеют двойное стекло и тонированные окна, отражающие часть ультрафиолета.