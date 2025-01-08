В Україні зареєстрували перші ліки з медичним канабісом

В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу. Це оральні краплі іспанського виробництва. Вже на початку 2025 року ці препарати можуть з’явитися в аптеках країни.

Окрім оральних крапель, в аптеках можуть з’явитися тверді капсули, дентальні пасти та гелі. Ці лікарські форми затвердило Міністерство охорони здоров’я у 2024 році, повідомляє 24 Канал з посиланням Пацієнти України.

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Які хвороби лікуватимуть медичним канабісом

Також було затверджено список захворювань та станів, при яких лікарі зможуть призначати лікування медичним канабісом. Це стане можливим для пацієнтів, які страждають від:

хронічного болю;

хвороби Паркінсона;

нудоти та блювання внаслідок хімієтерапії;

синдрому Туретта;

фармрезистентної епілепсії;

судомних нападів у дітей;

анорексії, спричиненої ВІЛ.

Поки перелік станів не є прогресивним. Пацієнтська спільнота наполягає, що необхідно внести ПТСР у цей список. Поки ми змогли досягти, щоб ліки можна було призначати й при інших станах за висновком лікарсько-консультативної комісії у лікарнях з науковою базою. Це надасть доступ до лікування більшій кількості пацієнтів, які його потребують,

– зазначила Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України".

Як можна отримати ліки з канабісом

Ліки будуть відпускатися в аптеках за електронними рецептами лікаря на ім’я пацієнта. Аптеки, що виготовлятимуть ліки, повинні мати три ліцензії: на роздрібну торгівлю, виробництво препаратів і обіг наркотичних речовин.

"Наразі фокусуємося на тому, щоб навчати українських медиків лікувати медичним канабісом. Разом з Академією НСЗУ ми готуємо онлайн навчання, яке дозволить нашим лікарям перейняти сучасні схеми лікування закордонних колег", – пояснила Ганна Глущенко, керівник напрямку міжнародних партнерств Української асоціації медичного канабісу.

За даними МОЗ, 6 мільйонів пацієнтів потребують лікарських засобів на основі медичного канабісу. Протягом понад 5 років пацієнтська спільнота боролася за доступність цих ліків в Україні.