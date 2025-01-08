В Украине зарегистрировали первые лекарства с медицинским каннабисом

В Украине зарегистрировали первое лекарство на основе медицинского каннабиса. Это оральные капли испанского производства. Уже в начале 2025 года эти препараты могут появиться в аптеках страны.

Кроме оральных капель, в аптеках могут появиться твердые капсулы, дентальные пасты и гели. Эти лекарственные формы утвердило Министерство здравоохранения в 2024 году, сообщает 24 Канал со ссылкой Пациенты Украины.

Также на тему Медицинский каннабис значительно улучшил качество жизни пациентов

Какие болезни будут лечить медицинским каннабисом

Также был утвержден список заболеваний и состояний, при которых врачи смогут назначать лечение медицинским каннабисом. Это станет возможным для пациентов, страдающих от:

хронической боли;

болезни Паркинсона;

тошноты и рвоты вследствие химиотерапии;

синдрома Туретта;

фармрезистентной эпилепсии;

судорожных припадков у детей;

анорексии, вызванной ВИЧ.

Пока перечень состояний не является прогрессивным. Пациентское сообщество настаивает, что необходимо внести ПТСР в этот список. Пока мы смогли достичь, чтобы лекарства можно было назначать и при других состояниях по заключению врачебно-консультативной комиссии в больницах с научной базой. Это предоставит доступ к лечению большему количеству пациентов, которые в нем нуждаются,

– отметила Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины".

Как можно получить лекарства с каннабисом

Лекарства будут отпускаться в аптеках по электронным рецептам врача на имя пациента. Аптеки, изготавливающие лекарства, должны иметь три лицензии: на розничную торговлю, производство препаратов и оборот наркотических веществ.

"Сейчас фокусируемся на том, чтобы обучать украинских медиков лечить медицинским каннабисом. Вместе с Академией НСЗУ мы готовим онлайн обучение, которое позволит нашим врачам перенять современные схемы лечения зарубежных коллег", – объяснила Анна Глущенко, руководитель направления международных партнерств Украинской ассоциации медицинского каннабиса.

По данным Минздрава, 6 миллионов пациентов нуждаются в лекарственных средствах на основе медицинского каннабиса. В течение более 5 лет пациентское сообщество боролось за доступность этих лекарств в Украине.