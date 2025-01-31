Вперше за 3 роки: в Уганді зафіксували новий спалах Еболи

30 січня Уганда підтвердила новий спалах вірусу Ебола в столиці країни, Кампалі, де в середу помер перший підтверджений випадок – медичний працівник.

Про це інформує Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я, передає 24 Канал. Це вже дев’ятий спалах вірусу в цій східноафриканській країні з моменту виявлення першого випадку зараження у 2000 році.

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Спалах Еболи в Уганді

Померлий, медбрат з Національної лікарні Мулаго, спочатку звернувся по медичну допомогу через симптоми, схожі на лихоманку, в кілька закладів, включаючи Мулаго, а також до цілителя.

Пацієнт помер 29 січня в Національній лікарні Мулаго від поліорганної недостатності. Посмертні аналізи підтвердили наявність суданського штаму вірусу Ебола,

– йдеться в повідомленні міністерства.

Згідно з інформацією міністерства, 44 особи, які контактували з померлим, підлягають спостереженню, серед яких 30 медичних працівників. Вакцинація проти лихоманки Ебола для всіх контактних осіб почнеться невідкладно, хоча наразі не існує затвердженої вакцини проти суданського штаму. Уганда отримала кілька експериментальних доз вакцини під час останнього спалаху.

Що таке Ебола

Вірус Ебола викликає високозаразну геморагічну лихоманку, що може призвести до небезпечних для життя ускладнень. Вірус має зоонозне походження і передається між людьми через контакт із зараженими біологічними рідинами та тканинами. Інкубаційний період варіюється від 2 до 21 дня, зазвичай триває 7 – 8 днів.

Ранні симптоми:

Раптова лихоманка.

М'язові болі.

Головний біль.

Біль у горлі.

Пізніші симптоми:

Блювота.

Діарея.

Висип.

Порушення функцій нирок і печінки.

Внутрішні і зовнішні кровотечі (наприклад, кров з ясен, кров у випорожненнях).

Можливі ускладнення: