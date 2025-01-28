Загадкова хвороба в Індії

Перші смертельні випадки загадкової хвороби, зокрема серед 13 дітей, були зафіксовані у віддаленому селі Бадхаал, що розташоване в районі Раджурі штату Джамму і Кашмір. Летальні випадки почалаи реєструватися з початку грудня. Жертвами стали представники трьох родин, які пов’язані родинними зв’язками, повідомляє видання Medical Xpress, передає 24 Канал.

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Нещодавно село оголосили зоною карантину, де ізолювали близько 230 мешканців. За словами Амарджита Сінгха Бхатії, керівника державного медичного коледжу Раджурі, у всіх померлих були виявлені ураження головного мозку та нервової системи.

Федеральний уряд Індії також долучився до розслідування. Міністр охорони здоров’я Джітендра Сінгх заявив, що попередні результати досліджень свідчать про те, що смерть людей спричинена не інфекцією, вірусом чи бактерією, а дією токсину.

Проводиться тестування на наявність низки токсинів. Я вірю, що рішення буде знайдено незабаром. Крім того, якщо був якийсь злочинний умисел або зловмисна діяльність, це також розслідується,

– розповів Сінгха.

Синдром Гієна-Барре в Індії

Окремо в західному місті Пуна було зафіксовано щонайменше 73 випадки рідкісного нервового розладу – синдрому Гієна-Барре (СГБ). 14 пацієнтів перебувають у критичному стані на штучній вентиляції легень.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, синдром Гієна-Барре виникає, коли імунна система людини атакує периферичні нерви. Це може призводити до м’язової слабкості, втрати чутливості в кінцівках, а також ускладнень при ковтанні та диханні.