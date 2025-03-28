У замінників цукру виявили неочікуваний побічний ефект

Напис "без цукру" більше не повинен вводити в оману тих, хто прагне схуднути – дослідники з Університету Південної Каліфорнії з’ясували, що штучні підсолоджувачі з нульовою калорійністю не сприяють зменшенню енергетичного споживання.

У центр уваги вчених потрапила сукралоза – популярний замінник цукру, який приблизно у 600 разів солодший за звичайний столовий цукор. Раніше дослідження вже припускали можливий зв’язок між вживанням дієтичних підсолоджувачів та набором ваги, повідомляє 24 Канал з посилання на Nature Metabolism.

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Нове дослідження цукрового замінника

У новому дослідженні, результати якого опубліковані в журналі **, взяли участь 75 осіб із різною масою тіла: нормальною, надмірною та з ожирінням. Учасники пили воду, розчин цукру або напій із сукралозою, після чого здавали аналізи та проходили сканування мозку.

Результати показали, що вживання сукралози підсилювало активність гіпоталамуса та відчуття голоду, особливо у людей з ожирінням, якщо порівнювати з розчином цукру. Проте у порівнянні зі звичайною водою ефекту підсилення голоду не спостерігалося.

Замінники цукру посилюють апетит

Водночас, на відміну від цукру, сукралоза не підвищувала рівень глюкози в крові та не стимулювала вироблення гормонів, які регулюють апетит, таких як інсулін та GLP-1.

Ці гормони грають ключову роль у тому, щоб повідомити мозку про споживання калорій і зменшити відчуття голоду. Сукралоза не мала такого ефекту. Ба більше, відмінності у гормональній реакції були особливо помітними у людей з ожирінням,

– пояснює Кетлін Пейдж, ендокринологиня і дослідниця.

Цікавий факт полягає у тому, що зміни мозкової активності у жінок виявилися більш вираженими, ніж у чоловіків. Це дає підстави припускати, що сукралоза може діяти по-різному залежно від статі.

Вчені вже розпочали нові дослідження, у яких планують оцінити вплив низькокалорійних підсолоджувачів на мозок дітей і підлітків, адже саме ця вікова група споживає більше солодкого, ніж інші.

У травні 2023 року Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала не використовувати безцукрові підсолоджувачі, такі як сукралоза, для контролю ваги. Організація пов’язала їх із підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу, серцевих захворювань, підвищеною смертністю та збільшенням маси тіла.