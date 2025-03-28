У заменителей сахара обнаружили неожиданный побочный эффект
- Исследование из Университета Южной Калифорнии показало, что сукралоза, заменитель сахара, усиливает аппетит и активность гипоталамуса, особенно у людей с ожирением.
- Сукралоза не повышает уровень глюкозы в крови и не стимулирует выработку гормонов, которые регулируют аппетит, в частности у людей с ожирением, а также проявляет разное действие в зависимости от пола.
- Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать безсахарные подсластители для контроля веса из-за рисков, связанные с диабетом 2 типа, сердечными заболеваниями и увеличением массы тела.
Надпись "без сахара" больше не должна вводить в заблуждение тех, кто стремится похудеть – исследователи из Университета Южной Калифорнии выяснили, что искусственные подсластители с нулевой калорийностью не способствуют уменьшению энергетического потребления.
В центр внимания ученых попала сукралоза – популярный заменитель сахара, который примерно в 600 раз слаще обычного столового сахара. Ранее исследования уже предполагали возможную связь между употреблением диетических подсластителей и набором веса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Metabolism.
Также на тему Питание для пожилых людей: какие продукты обязательны в рационе
Новое исследование сахарного заменителя
В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале **, приняли участие 75 человек с разной массой тела: нормальной, избыточной и с ожирением. Участники пили воду, раствор сахара или напиток с сукралозой, после чего сдавали анализы и проходили сканирование мозга.
Результаты показали, что употребление сукралозы усиливало активность гипоталамуса и чувство голода, особенно у людей с ожирением, если сравнивать с раствором сахара. Однако по сравнению с обычной водой эффекта усиления голода не наблюдалось.
Заменители сахара усиливают аппетит
В то же время, в отличие от сахара, сукралоза не повышала уровень глюкозы в крови и не стимулировала выработку гормонов, которые регулируют аппетит, таких как инсулин и GLP-1.
Эти гормоны играют ключевую роль в том, чтобы сообщить мозгу о потреблении калорий и уменьшить чувство голода. Сукралоза не имела такого эффекта. Более того, различия в гормональной реакции были особенно заметны у людей с ожирением,
– объясняет Кэтлин Пейдж, эндокринолог и исследовательница.
Интересный факт заключается в том, что изменения мозговой активности у женщин оказались более выраженными, чем у мужчин. Это дает основания предполагать, что сукралоза может действовать по-разному в зависимости от пола.
Ученые уже начали новые исследования, в которых планируют оценить влияние низкокалорийных подсластителей на мозг детей и подростков, ведь именно эта возрастная группа потребляет больше сладкого, чем другие.
В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать бессахарные подсластители, такие как сукралоза, для контроля веса. Организация связала их с повышенным риском развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний, повышенной смертностью и увеличением массы тела.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.