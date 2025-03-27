К такому выводу пришли исследователи Гарвардской школы общественного здоровья, Копенгагенского университета и Монреальского университета. Их исследование, опубликовано в журнале Nature Medicine, является одним из первых, которое комплексно анализирует, как питание среднего возраста влияет на здоровье в старости, информирует 24 Канал.

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"Раньше изучали пищевые привычки в контексте конкретных заболеваний или продолжительности жизни, но мы подошли к этому вопросу с другой стороны, исследуя, как питание влияет на способность людей жить самостоятельно и сохранять высокое качество жизни в пожилом возрасте", – объяснил профессор питания и эпидемиологии Франк Ху.

Каким должно быть питание пожилых людей

Согласно выводам ученых, диета, богатая растительными продуктами и умеренно включающая полезные продукты животного происхождения, с минимумом ультрапереработанной пищи, способствует здоровому старению.

Заметьте. Под здоровым старением исследователи подразумевают достижение 70-летнего возраста без основных хронических заболеваний и с сохранением когнитивного, физического и психического здоровья.

Из анализа данных более 105 тысяч людей в возрасте от 39 до 69 лет было установлено, что почти 9,3% участников достигли этого идеального показателя.

Самые эффективные диеты

В исследовании оценивали питание участников по восьми различным диетическим моделям, среди которых:

диета для снижения риска хронических заболеваний (AHEI);

средиземноморская диета (aMED);

диета для борьбы с гипертонией (DASH);

диета MIND, направлена на улучшение здоровья мозга;

планетарная здоровая диета (PHDI), которая базируется на потреблении растительной пищи с минимальной обработкой.

Наиболее эффективной оказалась диета AHEI, которая включает большое количество фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, орехов и бобовых, при этом предусматривает низкое потребление красного мяса, сахара и обработанных продуктов.

"Участники, которые придерживались этой диеты, имели на 86% больше шансов на здоровое старение до 70 лет и в 2,2 раза больше шансов достичь 75 лет с хорошим здоровьем", – говорится в статье.

Важно. Исследование также показало, что большое потребление ультрапереработанной пищи, в частности мяса, сладких и диетических напитков, значительно снижает вероятность здорового старения.