Про трагедію розповідає 24 Канал з посиланням на дані поліціантів Головнго управління Національної поліції Одеської області.

Дивіться також Тиждень без відповідей: у Кропивницькому розслідують отруєння дітей щурячою отрутою

Як отруїлись діти

За даними поліції, двоє дівчаток, 3-х та 5-ти років, та їх 7-річний брат вжили невідому речовину, внаслідок чого їм стало зле. Мама дітей займалася хатніми справами у той час і виявила дітей уже у важкому стані.

Коли вона терміново викликала швидку, медики діагностували отруєння і намагалися врятувати малечу, але, на жаль, діти – померли.

Наразі інших деталей інциденту. Зокрема, інформації про те, чим могли отруїтись діти – немає.

Як розпізнати отуєння

Отруєння невідомими речовинами може мати різноманітні симптоми, які залежать від типу отрути. Раннє розпізнавання цих ознак має вирішальне значення для ефективного втручання.

Найпоширеніші початкові симптоми включають: нудоту і блювоту, які часто є першими ознаками отруєння. Пацієнти також можуть відчувати біль у животі, який може проявлятися у вигляді спазмів або постійного болю. Інші симптоми можуть включати запаморочення або втрату свідомості, слабкість і втому, а також утруднене дихання або задишку.

Крім того, можуть виникати шкірні реакції, такі як висип, почервоніння або набряк.

У важких випадках отруєння може перерости в судоми і навіть призвести до смерті. Особливому ризику піддаються вразливі групи населення, зокрема діти, люди похилого віку та особи з хронічними захворюваннями.