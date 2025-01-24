Трихомоноз: що це за захворювання, як передається та лікується

Трихомоніаз або трихомоноз – це інфекційне захворювання, яке передається статевим шляхом і викликане паразитом, відомим як вагінальна трихомонада.

Для зменшення ризику передачі інфекції рекомендується використовувати презервативи під час статевих актів, хоча це не дає абсолютної гарантії захисту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Your Sexual Health.

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Як передається трихомоноз

Заразитися можна при:

вагінальному, анальному або оральному сексі з інфікованим партнером;

при контакті геніталій з зараженою особою.

Якщо не лікувати, інфекція може залишатися в організмі протягом місяців або навіть років, підвищуючи ймовірність розвитку інших захворювань, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ. У вагітних жінок, які страждають від трихомоніазу, спостерігається вищий ризик передчасних пологів або народження дітей з низькою вагою.

Симптоми трихомонозу

Приблизно 70% людей не відчувають симптомів трихомоніазу. Якщо симптоми все ж з’являються, вони можуть варіюватися від легкого дискомфорту до вираженого запалення. Неприємні відчуття можуть проявлятися періодично.

Для жінок характерні такі симптоми трихомонозу:

виділення з вагіни жовтого, зеленого, сірого або пінистого кольору;

неприємний рибний запах виділень;

болісні відчуття при сечовипусканні;

дискомфорт під час статевого акту;

свербіж, печіння або сухість у ділянці вагіни та вульви (зовнішніх статевих органів).

У чоловіків симптоми трихомоніазу зустрічаються рідко і можуть включати:

свербіж у ділянці статевого члена;

печіння після сечовипускання та еякуляції;

виділення з уретри.

Діагностика та лікування трихомоніазу

Для встановлення діагнозу потрібно пройти лабораторні дослідження. Лікар може взяти мазок з вагіни у жінок або з уретри у чоловіків (уретра – це трубка, через яку сеча виводиться з організму). Існує кілька методів аналізу зразка:

Мікроскопія – при наявності інфекції в зразку можна виявити паразитів. Цей тест часто застосовують, але він не завжди точний, тому негативний результат слід підтверджувати іншими методами;

Метод ПЛР – це найбільш точний метод діагностики трихомоніазу, що дозволяє виявити РНК паразита в зразку;

Посів – зразок поміщається в спеціальне середовище, де паразити можуть розвиватися і ставати видимими. Цей тест займає більше часу, результати будуть готові через тиждень.

Іноді аналіз можуть проводити за допомогою ранкової сечі.

Лікування трихомоніазу здійснюється антибіотиками, такими як метронидазол або тінідазол, включаючи вагітних жінок. Деяким пацієнтам призначають одну високу дозу препарату, іншим потрібно приймати менші дози двічі на день протягом тижня.

Важливо, щоб ваш партнер також пройшов лікування.

Не рекомендується займатися сексом під час терапії, оскільки існує ризик повторного зараження. Якщо вам була призначена одна таблетка, слід утримуватися від статевої активності протягом 7 днів.

Лікар може призначити повторне обстеження через кілька тижнів після завершення лікування для підтвердження одужання.