Трихомоноз: что это за заболевание, как передается и лечится

Трихомониаз или трихомоноз – это инфекционное заболевание, которое передается половым путем и вызвано паразитом, известным как вагинальная трихомонада.

Для уменьшения риска передачи инфекции рекомендуется использовать презервативы во время половых актов, хотя это не дает абсолютной гарантии защиты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Your Sexual Health.

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Как передается трихомоноз

Заразиться можно при:

вагинальном, анальном или оральном сексе с инфицированным партнером;

при контакте гениталий с зараженным лицом.

Если не лечить, инфекция может оставаться в организме в течение месяцев или даже лет, повышая вероятность развития других заболеваний, передающихся половым путем, в частности ВИЧ. У беременных женщин, страдающих от трихомониаза, наблюдается более высокий риск преждевременных родов или рождения детей с низким весом.

Симптомы трихомоноза

Примерно 70% людей не испытывают симптомов трихомониаза. Если симптомы все же появляются, они могут варьироваться от легкого дискомфорта до выраженного воспаления. Неприятные ощущения могут проявляться периодически.

Для женщин характерны следующие симптомы трихомоноза:

выделения из вагины желтого, зеленого, серого или пенистого цвета;

неприятный рыбный запах выделений;

болезненные ощущения при мочеиспускании;

дискомфорт во время полового акта;

зуд, жжение или сухость в области вагины и вульвы (наружных половых органов).

У мужчин симптомы трихомониаза встречаются редко и могут включать:

зуд в области полового члена;

жжение после мочеиспускания и эякуляции;

выделения из уретры.

Диагностика и лечение трихомониаза

Для установления диагноза нужно пройти лабораторные исследования. Врач может взять мазок из вагины у женщин или из уретры у мужчин (уретра – это трубка, через которую моча выводится из организма). Существует несколько методов анализа образца:

Микроскопия – при наличии инфекции в образце можно обнаружить паразитов. Этот тест часто применяют, но он не всегда точный, поэтому отрицательный результат следует подтверждать другими методами;

Метод ПЦР – это наиболее точный метод диагностики трихомониаза, позволяющий выявить РНК паразита в образце;

Посев – образец помещается в специальную среду, где паразиты могут развиваться и становиться видимыми. Этот тест занимает больше времени, результаты будут готовы через неделю.

Иногда анализ могут проводить с помощью утренней мочи.

Лечение трихомониаза осуществляется антибиотиками, такими как метронидазол или тинидазол, включая беременных женщин. Некоторым пациентам назначают одну высокую дозу препарата, другим нужно принимать меньшие дозы дважды в день в течение недели.

Важно, чтобы ваш партнер также прошел лечение.

Не рекомендуется заниматься сексом во время терапии, поскольку существует риск повторного заражения. Если вам была назначена одна таблетка, следует воздерживаться от половой активности в течение 7 дней.

Врач может назначить повторное обследование через несколько недель после завершения лечения для подтверждения выздоровления.