Такі дослідження, відомі як “gain-of-function”, передбачають лабораторні зміни властивостей вірусів з метою аналізу шляхів їх поширення та можливих мутацій, інформує 24 Канал з посиланням на CNN.

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Ще у 2017 році, під час першої каденції Трампа, його адміністрація вже скасувала заборону на проведення подібних експериментів.

Пандемія COVID-19 змінила правила

Але на тлі спалаху COVID-19 дискусії навколо цієї практики поновилися, особливо тоді, коли Національні інститути охорони здоров’я припинили фінансування організації EcoHealth Alliance, яка співпрацювала з дослідниками з Уханьського інституту вірусології з вивчення коронавірусів.

Державні відомства США підкреслюють, що наразі відсутні переконливі докази для остаточного визначення походження збудника COVID-19 – чи був це лабораторний витік, чи природна передача від диких тварин.

Білий дім підготував ґрунт для можливої заборони на спеціальному вебсайті, запущеному минулого місяця, де посилалися на звіт комітету Палати представників. Цей сайт раніше надавав інформацію про тести, лікування та вакцини від коронавірусу.

Документ також зобов’язує Національні інститути охорони здоров’я та інші органи відстежувати та припиняти будь-які біологічні експерименти, які можуть загрожувати здоров’ю американського населення.

Окрім цього, в Білому домі повідомили про намір заборонити подальше фінансування досліджень вірусів, здатних викликати пандемії в майбутньому.