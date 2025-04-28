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Здоровʼя 24 Лікування Смерть хлопчика в стоматології Львова: лікарка постане перед судом
28 квітня, 11:55
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Смерть хлопчика в стоматології Львова: лікарка постане перед судом

Олександр Бевза
Основні тези
  • Анестезіологиня у Львові постане перед судом через неналежне виконання професійних обов'язків, що призвело до смерті п’ятирічного хлопчика після застосування загального наркозу в стоматологічній клініці.
  • Розслідування виявило, що лікар не мала необхідної кваліфікації для роботи з дітьми, використала підроблений сертифікат, а медична допомога була надана неналежним чином; максимальне покарання — до п'яти років ув'язнення.

Перед судом постане анестезіологиня, яку обвинувачують у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків. Справа стосується трагедії, пов’язаної зі смертю п’ятирічного хлопчика у Львові після застосування загального наркозу під час лікування зубів.

Смерть дитини під час лікування зубів 

Трагічний інцидент стався у грудні 2023 року в приватній стоматологічній клініці Ori-Dent на вулиці Голубовича, 34 у Львові. Мати дитини, Велеса Пашника, звернулася до клініки з метою видалення двох молочних зубів у сина, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську обласну прокуратуру

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Через страх хлопчика перед лікарями було прийнято рішення провести процедуру під загальним наркозом. Однак під час втручання у дитини зупинилося серце.

Хлопчика одразу госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої лікарні. Попри всі зусилля медиків, більше ніж місяць дитина перебувала у глибокій комі, але врятувати його життя не вдалося.

Батьки загиблого звинуватили лікарів клініки у трагедії і звернулися до правоохоронців, які відкрили кримінальне провадження.

Розслідування

11 квітня 2024 року експертна комісія надала висновок щодо причин смерті дитини. Клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА встановила, що медична допомога хлопчику була надана неналежним чином.

Під час слідства поліцейські також з’ясували, що лікар-анестезіолог не мала необхідної кваліфікації для роботи з дітьми, але подала до адміністрації клініки підроблений сертифікат, що дозволило їй незаконно лікувати малолітніх пацієнтів.

Розслідування завершене, а обвинувальний акт направлений до суду. Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченій, становить позбавлення волі строком до п’яти років.

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