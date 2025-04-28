Смерть хлопчика в стоматології Львова: лікарка постане перед судом
- Анестезіологиня у Львові постане перед судом через неналежне виконання професійних обов'язків, що призвело до смерті п’ятирічного хлопчика після застосування загального наркозу в стоматологічній клініці.
- Розслідування виявило, що лікар не мала необхідної кваліфікації для роботи з дітьми, використала підроблений сертифікат, а медична допомога була надана неналежним чином; максимальне покарання — до п'яти років ув'язнення.
Перед судом постане анестезіологиня, яку обвинувачують у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків. Справа стосується трагедії, пов’язаної зі смертю п’ятирічного хлопчика у Львові після застосування загального наркозу під час лікування зубів.
Смерть дитини під час лікування зубів
Трагічний інцидент стався у грудні 2023 року в приватній стоматологічній клініці Ori-Dent на вулиці Голубовича, 34 у Львові. Мати дитини, Велеса Пашника, звернулася до клініки з метою видалення двох молочних зубів у сина, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.
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Через страх хлопчика перед лікарями було прийнято рішення провести процедуру під загальним наркозом. Однак під час втручання у дитини зупинилося серце.
Хлопчика одразу госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої лікарні. Попри всі зусилля медиків, більше ніж місяць дитина перебувала у глибокій комі, але врятувати його життя не вдалося.
Батьки загиблого звинуватили лікарів клініки у трагедії і звернулися до правоохоронців, які відкрили кримінальне провадження.
Розслідування
11 квітня 2024 року експертна комісія надала висновок щодо причин смерті дитини. Клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА встановила, що медична допомога хлопчику була надана неналежним чином.
Під час слідства поліцейські також з’ясували, що лікар-анестезіолог не мала необхідної кваліфікації для роботи з дітьми, але подала до адміністрації клініки підроблений сертифікат, що дозволило їй незаконно лікувати малолітніх пацієнтів.
Розслідування завершене, а обвинувальний акт направлений до суду. Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченій, становить позбавлення волі строком до п’яти років.
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