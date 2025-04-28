Смерть мальчика в стоматологии Львова: врач предстанет перед судом

Перед судом предстанет анестезиолог, которую обвиняют в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей. Дело касается трагедии, связанной со смертью пятилетнего мальчика во Львове после применения общего наркоза во время лечения зубов.

Смерть ребенка во время лечения зубов

Трагический инцидент произошел в декабре 2023 года в частной стоматологической клинике Ori-Dent на улице Голубовича, 34 во Львове. Мать ребенка, Велеса Пашника, обратилась в клинику с целью удаления двух молочных зубов у сына, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Также на тему Смерть мальчика в киевской стоматологии: от работы

Из-за страха мальчика перед врачами было принято решение провести процедуру под общим наркозом. Однако во время вмешательства у ребенка остановилось сердце.

Мальчика сразу госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы. Несмотря на все усилия медиков, больше месяца ребенок находился в глубокой коме, но спасти его жизнь не удалось.

Родители погибшего обвинили врачей клиники в трагедии и обратились к правоохранителям, которые открыли уголовное производство.

Расследование

11 апреля 2024 года экспертная комиссия дала заключение о причинах смерти ребенка. Клинико-экспертная комиссия департамента здравоохранения Львовской ОГА установила, что медицинская помощь мальчику была оказана ненадлежащим образом.

Во время следствия полицейские также выяснили, что врач-анестезиолог не имела необходимой квалификации для работы с детьми, но подала в администрацию клиники поддельный сертификат, что позволило ей незаконно лечить малолетних пациентов.

Расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой, составляет лишение свободы сроком до пяти лет.