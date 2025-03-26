Точка неповернення: виявили етап, коли стосунки вже неможливо врятувати

Багато хто з нас вважає, що кінець стосунків завжди неочікуваний – чи то виявлена зрада, серйозна сварка, чи поступове охолодження одне до одного. Але що, якщо розриви підкоряються певній закономірності? Що, якщо завершення ваших стосунків можна передбачити з такою ж точністю, як фази Місяця?

Наукова робота, опублікована в Journal of Personality and Social Psychology, дійшла саме такого висновку. Дослідники встановили, що розриви – це не хаотичний процес. Навпаки, вони підкоряються двоетапній моделі, яку можна виміряти, спрогнозувати та передбачити з високою точністю, повідомляє 24 Канал.

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Нове дослідження стосунків

Яніна Бюлер з Університету Йоганнеса Ґутенберґа в Майнці та Ульріх Орт із Бернського університету проаналізували дані досліджень, що охоплюють тисячі учасників з різних країн. Результати показують, що пари, приречені на розрив, спершу переживають помірне зниження рівня щастя, а потім – різке падіння, яке зазвичай відбувається за кілька місяців або років до остаточного завершення стосунків.

Науковці назвали це явище "термінальним спадом", що перегукується з поняттям, яке раніше описувало погіршення когнітивних здібностей і рівня щастя перед смертю. Дослідження демонструє, що особисті стосунки також розвиваються за передбачуваною схемою до самого кінця.

Було встановлено, що час, який залишився до розриву, – це точніший індикатор змін у стосунках, ніж тривалість самого союзу. Хоча ми звикли оцінювати стосунки за їхньою тривалістю, це дослідження підкреслює важливість аналізу часу, що залишився до їхнього завершення, щоб зрозуміти їхній теперішній стан.

Найцікавішим виявилося те, наскільки різними є переживання ініціаторів розриву та їхніх партнерів. Перша група починає відчувати невдоволення приблизно за рік до розриву, тоді як у другої рівень щастя залишається відносно високим аж до останніх місяців, коли він різко падає.

Інтуїтивне відчуття, що стосунки руйнуються, знайоме багатьом. Однак це дослідження доводить, що ці відчуття базуються на наукових закономірностях. Модель розриву дивовижно схожа в різних культурах, вікових групах і типах стосунків.

Фази занепаду стосунків та їхнє значення в терапії

Для сімейних психологів та консультантів ці висновки можуть стати новим кроком у роботі з парами. Визначаючи, чи перебуває союз на ранньому етапі спаду чи на фінальній "термінальній" стадії, спеціалісти можуть точніше оцінити, які стосунки можна врятувати, а які вже пройшли точку неповернення.

Аналіз проводився на основі даних, зібраних протягом багатьох років. Учасники щорічно оцінювали задоволеність своїми стосунками. Пари, які врешті розривали стосунки, демонстрували схожу траєкторію: ранній етап характеризувався невеликими змінами, а завершальна фаза – різким спадом. Переламний момент, названий "точкою переходу", зазвичай настав за 7 місяців – 2,3 роки до остаточного розриву, залежно від конкретного дослідження.

Цікаво, що загальний рівень задоволеності життям знижувався менш помітно, ніж задоволеність стосунками. Це вказує на те, що люди часто емоційно готуються до життя після розриву ще до його фактичного настання.

Якщо більшість стосунків дійсно згасають за певним сценарієм, а не через раптові сварки чи зраду, чи означає це, що вони завершуються набагато раніше, ніж ми це усвідомлюємо? У багатьох випадках пари фактично проживають свій фінальний етап задовго до офіційного розлучення.