Точка невозврата: выявили этап, когда отношения уже невозможно спасти

Многие из нас считают, что конец отношений всегда неожиданный – будь то обнаруженная измена, серьезная ссора или постепенное охлаждение друг к другу. Но что, если разрывы подчиняются определенной закономерности? Что, если завершение ваших отношений можно предсказать с такой же точностью, как фазы Луны?

Научная работа, опубликована в Journal of Personality and Social Psychology, пришла именно к такому выводу. Исследователи установили, что разрывы – это не хаотичный процесс. Наоборот, они подчиняются двухэтапной модели, которую можно измерить, спрогнозировать и предсказать с высокой точностью, сообщает 24 Канал.

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Новое исследование отношений

Янина Бюлер из Университета Иоганнеса Гутенберга в Майнце и Ульрих Орт из Бернского университета проанализировали данные исследований, охватывающих тысячи участников из разных стран. Результаты показывают, что пары, обречены на разрыв, сначала переживают умеренное снижение уровня счастья, а затем – резкое падение, которое обычно происходит за несколько месяцев или лет до окончательного завершения отношений.

Ученые назвали это явление "терминальным спадом", что перекликается с понятием, которое ранее описывало ухудшение когнитивных способностей и уровня счастья перед смертью. Исследование демонстрирует, что личные отношения также развиваются по предсказуемой схеме до самого конца.

Было установлено, что время, которое осталось до разрыва, – это более точный индикатор изменений в отношениях, чем продолжительность самого союза. Хотя мы привыкли оценивать отношения по их продолжительности, это исследование подчеркивает важность анализа времени, оставшегося до их завершения, чтобы понять их нынешнее состояние.

Самым интересным оказалось то, насколько разными являются переживания инициаторов разрыва и их партнеров. Первая группа начинает испытывать недовольство примерно за год до разрыва, тогда как у второй уровень счастья остается относительно высоким вплоть до последних месяцев, когда он резко падает.

Интуитивное ощущение, что отношения разрушаются, знакомо многим. Однако это исследование доказывает, что эти ощущения базируются на научных закономерностях. Модель разрыва удивительно похожа в разных культурах, возрастных группах и типах отношений.

Фазы упадка отношений и их значение в терапии

Для семейных психологов и консультантов эти выводы могут стать новым шагом в работе с парами. Определяя, находится ли союз на раннем этапе спада или на финальной "терминальной" стадии, специалисты могут точнее оценить, какие отношения можно спасти, а какие уже прошли точку невозврата.

Анализ проводился на основе данных, собранных в течение многих лет. Участники ежегодно оценивали удовлетворенность своими отношениями. Пары, которые в конце концов разрывали отношения, демонстрировали похожую траекторию: ранний этап характеризовался небольшими изменениями, а завершающая фаза – резким спадом. Переломный момент, названный "точкой перехода", обычно наступал за 7 месяцев – 2,3 года до окончательного разрыва, в зависимости от конкретного исследования.

Интересно, что общий уровень удовлетворенности жизнью снижался менее заметно, чем удовлетворенность отношениями. Это указывает на то, что люди часто эмоционально готовятся к жизни после разрыва еще до его фактического наступления.

Если большинство отношений действительно угасают по определенному сценарию, а не из-за внезапных ссор или измены, означает ли это, что они завершаются гораздо раньше, чем мы это осознаем? Во многих случаях пары фактически проживают свой финальный этап задолго до официального развода.