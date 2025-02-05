Аналіз на менопаузу: як відбувається та коли призначають

Менопауза – це природне завершення менструальних циклів, яке зазвичай настає у віці від 45 до 55 років. Цей процес пов’язаний із поступовим зниженням функції яєчників: яйцеклітини перестають дозрівати, а рівень гормону естрогену, що циркулює в крові, зменшується.

Визначити, чи настала у жінки менопауза, можна за допомогою спеціального тесту. Його проводять або до початку клімактеричного періоду, або при появі перших ознак, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Кому може бути корисний тест на менопаузу

Таке дослідження рекомендоване жінкам, які підозрюють зміни у своєму репродуктивному стані. Особливу увагу варто приділити тесту, якщо відсутня вагітність за бажання завагітніти або спостерігаються нові, незвичні симптоми, такі як:

нерегулярний цикл;

сухість слизових;

приливи жару;

відчуття ознобу;

нічна пітливість;

розлади сну;

перепади настрою;

зниження лібідо;

збільшення маси тіла;

випадання волосся;

сухість шкіри;

втрата пружності грудей.

Як підготуватися до тесту на менопаузу

Для домашнього виконання тесту особливої підготовки не потрібно. Однак при плануванні дослідження через медичну установу доцільно проконсультуватися з лікарем. Він уточнить симптоми, зміни в організмі, історію хвороб, а також використання ліків або засобів контрацепції.

Якщо тест проводиться на основі аналізу крові, можуть бути надані такі рекомендації:

здача крові натщесерце;

скасування гормональних препаратів за добу до аналізу;

уникнення стресів і фізичних навантажень за кілька годин до дослідження;

відмова від куріння за кілька годин до здачі крові.

Як проходить тест на менопаузу

Визначення менопаузи, як і тести на вагітність, здійснюється двома способами – за сечею або за кров'ю. Обидва методи спрямовані на аналіз рівня естрадіолу та фолікулостимулюючого гормону (ФСГ).

Тест виконується при наявності підозрілих симптомів. Ідеально проводити його в перший тиждень циклу. Для точності через тиждень після першого аналізу рекомендується повторити дослідження. Якщо цикл нерегулярний, тест може проводитися в будь-який день.

Як правильно інтерпретувати результати

При домашньому тестуванні необхідно дотримуватись інструкції. Наприклад, при використанні тест-смужок одна позначка означає відсутність менопаузи, а дві – її настання.

Якщо аналіз проводиться в лабораторних умовах, важливо враховувати референсні значення, які вказуються в результатах.

На основі тесту лікар зможе зрозуміти, чи почався клімакс, чи потрібне лікування або додаткові дослідження. У ряді випадків може бути рекомендована замісна гормональна терапія для полегшення симптомів менопаузи.