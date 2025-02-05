Анализ на менопаузу: как происходит и когда назначают
Менопауза – это естественное завершение менструальных циклов, которое обычно наступает в возрасте от 45 до 55 лет. Этот процесс связан с постепенным снижением функции яичников: яйцеклетки перестают созревать, а уровень гормона эстрогена, циркулирующего в крови, уменьшается.
Определить, наступила ли у женщины менопауза, можно с помощью специального теста. Его проводят или до начала климактерического периода, или при появлении первых признаков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.
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Кому может быть полезен тест на менопаузу
Такое исследование рекомендовано женщинам, которые подозревают изменения в своем репродуктивном состоянии. Особое внимание стоит уделить тесту, если отсутствует беременность при желании забеременеть или наблюдаются новые, необычные симптомы, такие как:
- нерегулярный цикл;
- сухость слизистых;
- приливы жара;
- ощущение озноба;
- ночная потливость;
- расстройства сна;
- перепады настроения;
- снижение либидо;
- увеличение массы тела;
- выпадение волос;
- сухость кожи;
- потеря упругости груди.
Как подготовиться к тесту на менопаузу
Для домашнего выполнения теста особой подготовки не требуется. Однако при планировании исследования через медицинское учреждение целесообразно проконсультироваться с врачом. Он уточнит симптомы, изменения в организме, историю болезней, а также использование лекарств или средств контрацепции.
Если тест проводится на основе анализа крови, могут быть даны следующие рекомендации:
- сдача крови натощак;
- отмена гормональных препаратов за сутки до анализа;
- избегание стрессов и физических нагрузок за несколько часов до исследования;
- отказ от курения за несколько часов до сдачи крови.
Как проходит тест на менопаузу
Определение менопаузы, как и тесты на беременность, осуществляется двумя способами – по моче или по крови. Оба метода направлены на анализ уровня эстрадиола и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ).
Тест выполняется при наличии подозрительных симптомов. Идеально проводить его в первую неделю цикла. Для точности через неделю после первого анализа рекомендуется повторить исследование. Если цикл нерегулярный, тест может проводиться в любой день.
Как правильно интерпретировать результаты
При домашнем тестировании необходимо следовать инструкции. Например, при использовании тест-полосок одна отметка означает отсутствие менопаузы, а две – ее наступления.
Если анализ проводится в лабораторных условиях, важно учитывать референсные значения, которые указываются в результатах.
На основе теста врач сможет понять, начался ли климакс, требуется ли лечение или дополнительные исследования. В ряде случаев может быть рекомендована заместительная гормональная терапия для облегчения симптомов менопаузы.
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